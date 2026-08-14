Росица Денчева записа убедителен успех и се класира за полуфиналите в Куршумлийска баня

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева достигна до полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната българка, която в миналия кръг победи сънародничката си Денислава Глушкова, се справи по убедителен начин с шестата поставена Катарина Заватска (Украйна) с 6:2, 6:0 за малко над час игра.

Денчева изостана с 0:2 след допуснат пробив още в първия гейм на откриващия сет, но впоследствие спечели шест поредни гейма и затвори частта. Във втория сет българката не даде никакъв шанс на украинката и се класира по убедителен начин за полуфиналите след 12 поредни гейма на нейната сметка.

В спор за място на финала Росица Денчева ще се изправи срещу местната квалификантка Луна Вуйович.

По-късно днес българката ще продължи участието си и в надпреварата на двойки, където заедно с рускинята Варвара Паншина ще играят срещу водачките в схемата Ирина Бара (Румъния) и Жибек Куламбаева (Казахстан).

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