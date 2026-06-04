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Над 400 участници на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София

  • 4 юни 2026 | 12:54
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Над 400 участници на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София

Над 400 спортисти от 27 държави ще се съберат в София, за да участват на BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026  - Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни.

Надпреварата ще се проведе в пет вида спорт - лека атлетика, тенис, тенис на маса, спортна гимнастика и художествена гимнастика. Страната ни ще участва с 20 спортисти - по пет в леката атлетика и в спортната гимнастика за мъже, седем в художествената гимнастика и по един в тениса, тениса на маса и спортната гимнастика за жени. Сред тях са Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер, Пламен Грозданов, Василена Богданова, Диляна Попова, Томислава Стоянова, Боян Вандов, Александър Асенов, Радена Ангелова и други.

Официално откриване е на 14 юни (събота) от 20:00 часа пред НДК, а състезателните дни са от 15 до 17 юни.

Президентът на България Илияна Йотова ще бъде патрон на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун.

Посланици на шампионата са двама от най-обичаните български спортисти - олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар и най-добрият тенисист Григор Димитров, а лица на спортната и художествената гимнастика са олимпийските вицешампиони Красимир Дунев и Боряна Калейн.

“Този форум се провежда за първи път не само в България, но и в Източна Европа. И точно поради тази причина интересът е изключително висок. Много се радвам, че ще приемем над 17 държави. Впрегнали сме всички сили на нашите треньори, на нашите младежи спортисти, така че да се представим наистина достойно и да защитим българския трибагреник", каза Слав Петков, президент на федерацията адаптирана физическа активност (ФАФА).

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