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Зверев изненадващо ще бъде част от тима за Купа Дейвис

  • 14 авг 2026 | 15:45
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Зверев изненадващо ще бъде част от тима за Купа Дейвис

Германската тенис звезда Александър Зверев направи изненадващо завръщане в отбора на Германия за купа "Дейвис" за втория квалификационен кръг, съобщи ДПА. Шампионът от "Ролан Гарос" е част от тима на капитана Михаел Колман, който бе обявен в петък за мача срещу Хърватия на 19-20 септември. В случай на победа Германия ще се класира за финалната осмица, която ще се проведе в италианския град Болоня.

"Заради изключителните успехи на Александър през сезона аз съм много доволен, че той още веднъж е част от нашия отбор за купа "Дейвис", каза Колман, цитиран от Германската тенис федерация.

Не се очакваше Зверев да бъде извикан, тъй като двубоят е непосредствено след Откритото първенство на САЩ по тенис. Германецът е един от фаворитите за последния турнир от Големия шлем в Ню Йорк, като финалът при мъжете е насрочен за 13 септември.

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