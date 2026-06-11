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От Мерцедес се пошегуваха с Ким Кардашиян след открадната кърпа на Антонели

  • 11 юни 2026 | 15:28
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Отборът не Мерцедес не пропусна възможността да си направи шега с Ким Кардашиян, която открадна кърпата на Андреа Кими Антонели след победата на италианеца в Гран При на Монако миналата седмица.

Приятелката на Люис Хамилтън беше уловена да взима кърпата, която беше предвидена за пилота на Мерцедес след финала на надпреварата в Княжеството, за да попие челото си, след което не я върна. Това веднага предизвика реакции в интернет, а от Мерцедес не пропуснаха възможността да си направят шега със случилото се.

Ким Кардашиян сви хавлията на Андреа Кими Антонели
Ким Кардашиян сви хавлията на Андреа Кими Антонели

Вчера в профила на Сребърните стрели в Инстаграм беше качено видео с въпрос „някой виждал ли е кърпата на Антонели“, на което се вижда как италианецът си търси кърпата. Администраторът на профила дори пита Джордж Ръсел дали е виждал кърпата на своя съотборник, при което британецът започва да гледа с недоумение, след което се вижда как Антонели си мие ръцете, но няма кърпа, в която да ги подсуши.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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