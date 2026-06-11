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Шарл Леклер ще изпробва спирачките на Хамилтън в Барселона

  • 11 юни 2026 | 15:15
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Пилотът на Ферари Шарл Леклер ще изпробва конфигурацията на спирачната система на SF-26, която неговият съотборник Люис Хамилтън използва, по време на утрешната първа тренировка преди Гран При на Барселона.

Защо Леклер има проблеми със спирачките, а Хамилтън – не?
Защо Леклер има проблеми със спирачките, а Хамилтън – не?

Припомняме, че монегаскът имаше сериозни проблеми със спирачките в последните два кръга в Канада и Монако, които значителни повлияха на представянето на Леклер. В домашното си състезание преди седмица той катастрофира малко преди финала, след което избухна по адрес на доставчика на спирачните системи, които той използва, а именно Brembo.

Леклер с остра атака срещу доставчика на спирачки на Ферари
Леклер с остра атака срещу доставчика на спирачки на Ферари

В същото време Хамилтън разчита на спирачните системи на Carbon Industries, които британецът използва изключително успешно и по време на престоя си в Мерцедес. Сега Леклер също ще изпробва дисковете и накладките на Carbon Industries в хода на утрешния първи час за подготовка в Барселона, след което ще прецени дали да продължи с тях, или да се върне към Brembo.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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