От Астън Мартин разкриха техническа причина за катастрофата на Строл в Монако

Отборът на Астън Мартин разкри каква е техническата причина, която е довела до катастрофата на Ланс Строл в заключителните етапи на надпреварата за Гран При на Монако миналата седмица.

Инцидентът на канадеца в последния завой на трасето в Княжеството 18 тура преди финала даде началото на хаотичните събития в края на надпреварата. След нейния край Строл обясни, че катастрофата му не се дължи на изронения в тази част от пистата асфалт, а на работата на двигателя, което сега беше потвърдено от Астън Мартин.

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„Помолихме пилотите да използват възможно най-ниската предавка, за по-добра работа на хибридната система. Не спирахме да искаме това от тях, но те все ни отвръщаха, че не могат, защото управлението не е достатъчно добро. Така че имахме ситуация, в която бяхме доста стабилни и след това Ланс опита да влезе в последния завой на първа предавка, за да видим какво ще стане.



„Той получи още едно от тези усещания за ритник, все едно е бутан, което го прати встрани от идеалната линия. В този момент, в случая говорим за сантиметри, когато погледнете онборд кадрите, се вижда, че по гумите му имаше камъчета и той нямаше къде да отиде, както стана и с Шарл (Леклер).



„Така че, според мен, на база усещането, което той имаше от началото на състезанието, това го накара да каже, че катастрофата се дължи на задвижващата система или двигателя. Смятаме, че имаме още много работа за вършене по скоростната кутия занапред и смятаме, че това може да е в основата на проблема“, обясни Майк Крак от Астън Мартин.

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Снимки: Gettyimages