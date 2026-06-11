Историята вещае сигурна титла за Кими Антонели през 2026 година

Надали в началото на годината Андреа Кими Антонели си е представял дори и в най-смелите си мечти, че ще има аванс от цели 66 точки на върха на генералното класиране във Формула 1 след първите шест кръга за сезона, но това е факт.

Италианецът започна кампанията с второ място в Гран При на Австралия, след което спечели пет поредни победи в Китай, Япония, Маями, Канада и Монако. Така той пренаписа историята на световния шампионат, след като се превърна в първия пилот, който печели своите първи пет победи в последователни състезания.

No F1 driver has won 5 consecutive races in a single season and failed to win the title:



Ascari (1952) 🏆

Brabham (1960) 🏆

Clark (1965) 🏆

Mansell (1992) 🏆

Schumacher (2004) 🏆

Vettel (2013) 🏆

Hamilton (2014) 🏆

Hamilton (2020) 🏆

Verstappen (2022) 🏆

Verstappen (2023) 🏆… pic.twitter.com/zQDIeTjAcG — Autosport (@autosport) June 10, 2026

А бърза справка показва, че в историята на Формула 1 няма случай, в който пилот да е записал серия от поне пет поредни победи в рамките на един сезон и да не е станал световен шампион в края на кампанията. Ако съдим по тази статистика, то можем да смятаме за сигурно, че Андреа Кими Антонели ще стане световен шампион във Формула 1 през 2026 година.

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Самият италианец, обаче, вече неколкократно заяви, че все още е много рано през сезона и нещата могат да се обърнат до края на шампионата. Като своя най-голям недостатък пилотът на Мерцедес посочва липсата си на опит във Формула 1, тъй като за 19-годишния състезател това е едва вторият сезон в световния шампионат.

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Снимки: Gettyimages