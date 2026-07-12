България U20 тръгна с равенство на Европейския шампионат по хандбал в Косово

Националният отбор на България по хандбал за младежи до 20 години направи равенство с Белгия в първия си мач на Men’s 20 EHF Championship II 2026 в Косово.

Българският състав може да съжалява за изпуснатата победа, след като водеше в резултата с четири гола 10 минути преди края на мача - 28:24, но допусна Белгия да изравни. В последната минута България не успя да се възползва от възможността да направи два гола аванс и в крайна сметка трябваше да се задоволи с точката след 31:31.

Тодор Кънев заби 9 гола в белгийската врата при 69% ефективност, 6 пъти се разписа Даниел Иванов, а 5 попадения добави Румен Ангелов. Кънев беше определен и за най-добър от състава на България.

Утре (13 юли) българските момчета излизат срещу Великобритания от 10,15 часа българско време.

Снимки: официална Фейсбук страница на Federata e Hendbollit e Kosovës

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