Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Спортисти със синдром на Даун с показно на Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Спортисти със синдром на Даун с показно на Световната купа по спортна гимнастика във Варна

  • 5 май 2026 | 08:46
  • 149
  • 0
Спортисти със синдром на Даун с показно на Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Радена Ангелова ще участват в официалното откриване на Световната Чалъндж купа по спортна гимнастика, която ще се проведе във Варна от 7 до 10 май.

Тримата състезатели от Федерацията по адаптирана физическа активност с президент Слав Петков ще излязат на подиума в Двореца на културата и спорта със специално подготвени съчетания, с които ще представят предстоящото Световно първенство за спортисти със синдром на Даун в София. Шампионатът ще се проведе от 13 до 19 юни и ще събере в българската столица над 400 спортисти от 40 държави, които ще се състезават в пет спорта - спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Треньори на Емилиян Костадинов и Рамонола Сикандер са Иван Цветков, Даниел Алексиев и гл. ас. Здравко Куртев, а Радена Ангелова се подготвя под ръководството на Ирина Карчева.

Официалното откриване на Световната Чалъндж купа ще се състои в събота от 13.15 часа.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Самоков приема Европейското първенство по естетическа групова гимнастика

Самоков приема Европейското първенство по естетическа групова гимнастика

  • 4 май 2026 | 18:49
  • 577
  • 0
Трикратната световна шампионка Мария Петрова лично ще награди най-добрата на"Тракия къп"

Трикратната световна шампионка Мария Петрова лично ще награди най-добрата на"Тракия къп"

  • 4 май 2026 | 12:01
  • 26954
  • 3
Борислава Иванова спечели три титли на Държавното първенство по спортна аеробика

Борислава Иванова спечели три титли на Държавното първенство по спортна аеробика

  • 4 май 2026 | 01:07
  • 2086
  • 0
Анания Димитрова стана шампионка при жените в първия етап на Държавното

Анания Димитрова стана шампионка при жените в първия етап на Държавното

  • 3 май 2026 | 20:34
  • 5703
  • 1
Ансамбълът на България тримуфира в крос битките на Европейската купа в Баку

Ансамбълът на България тримуфира в крос битките на Европейската купа в Баку

  • 3 май 2026 | 16:24
  • 13631
  • 0
Калева и Динева не успяха да се класират за Крос битките при жените на Европейската купа в Баку

Калева и Динева не успяха да се класират за Крос битките при жените на Европейската купа в Баку

  • 2 май 2026 | 19:57
  • 808
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

  • 4 май 2026 | 07:31
  • 2099
  • 3
78 години ЦСКА!

78 години ЦСКА!

  • 5 май 2026 | 09:12
  • 247
  • 10
Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 06:11
  • 4424
  • 5
Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

  • 5 май 2026 | 06:44
  • 3096
  • 0
Ман Сити се срина за броени минути, а късният щурм донесе само частична утеха

Ман Сити се срина за броени минути, а късният щурм донесе само частична утеха

  • 4 май 2026 | 23:56
  • 44196
  • 126
Левски предлага нов договор на Сангаре

Левски предлага нов договор на Сангаре

  • 5 май 2026 | 07:57
  • 5153
  • 15