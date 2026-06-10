Криско отправи силно послание по повод Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Рапърът и продуцент Криско отправи силно послание по повод Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, на което България има честта да бъде домакин през този месец. Изпълнителят, чийто син Даниел е роден със синдром на Даун, отдавна е сред най-разпознаваемите поддръжници на тази кауза. И този път той подчерта значението на това обществото да обръща внимание на положителните примери и истинските истории на успеха.

"Важно е добрите неща да достигат до повече хора. Само когато виждаме достойни примери, можем да се вдъхновяваме от тях. Често се твърди, че добрата новина остава в сянка, докато негативната се разпространява много по-бързо. Вярвам обаче, че днес е време фокусът да се насочи към светлите истории и към хората, които дават повод за гордост", сподели Криско.

По думите му постиженията, постоянството и уважението към околните са ценности, които заслужават много по-широко обществено признание.

Криско не крие убеждението си, че хората със синдром на Даун притежават качества, които често остават рядкост в забързаното ежедневие на съвременния свят. "При тях усещам искреност и чистота в отношенията. Липсват скритите намерения и завистта, които понякога срещаме около себе си. Попадал съм на мнение, че все още не разбираме напълно защо хората със синдром на Даун са сред нас. Това е тема, която заслужава сериозно внимание и задълбочено изучаване, защото те могат да ни напомнят за ценности и уроци, които често пренебрегваме или забравяме", каза той.

Когато Даниел се ражда, Криско не знае какво е синдром на Даун. Не знае какво го очаква. Но знае, че ще бъде до детето си. Докрай. Първите месеци не са лесни. Има прегледи, изследвания, консултации. Има безсънни нощи. Има страх. Но Криско не се отказва.

Той започва да чете. Да се учи. Да разпитва специалисти. И постепенно разбира, че Даниел не е болен. Той е просто различен. И в тази различност има нещо красиво.

С годините Криско става не само баща, но и защитник на каузата. Заедно с Цветелина създават фондация "Слънчеви деца". Организират събития, събират средства, помагат на други семейства, които преминават през същото.

Изпълнителят разкри още, че малкият Даниел проявява сериозен интерес към спорта – тема, която е особено актуална покрай Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София. Форумът събира стотици състезатели от десетки държави и се превръща в едно от най-значимите спортни събития, организирани у нас през годината.

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