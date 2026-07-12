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  3. Теодора Павлова стана шампионка на смесени двойки на турнир по бадминтон до 17 години в Истанбул

Теодора Павлова стана шампионка на смесени двойки на турнир по бадминтон до 17 години в Истанбул

  • 12 юли 2026 | 20:48
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Теодора Павлова стана шампионка на смесени двойки на турнир по бадминтон до 17 години в Истанбул

Българката Теодора Павлова стана шампионка на смесени двойки на международния турнир по бадминтон за юноши и девойки до 17 години в Истанбул (Турция).

Павлова и Малте Йоргенсен (Дания) постигнаха пет поредни победи по пътя до титлата, а на финала победиха представителите на домакините Ерен Яман и Сюде Гьозен с 21:18, 15:21, 21:11. 

Това е пореден успешен турнира за българката, която взе три отличия - сребърни на смесени двойки и на двойки девойки, както и бронз на единично на международния турнир "Bulgaria Open 2026" за юноши и девойки до 17 години в Пазарджик преди седмица.

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