Матьо Ван дер Пул спечели 9-ия етап на Тур дьо Франс

Матьо Ван дер Пул спечели деветия етап на колоездачната обиколка на Франция, записвайки първата си победа в тура за годината. Тобиас Йоханесен и Том Пидкок завършиха съответно втори и трети, а четирикратният шампион Тадей Погачар пресече линията малко зад тях и запази първото място в класирането.

Ван дер Пул печели етапна победа в Тур дьо Франс за четвърти път в кариерата си, като той не кара миналата година заради пневмония.

"Изхабих много енергия, за да остана далеч от натиска на основната група. Пътищата бяха ужасни и имаше насрещен вятър, но се борих докрай и съм щастлив, че спечелих", каза 31-годишният нидерландец за TNT Sports.

Състезанието от Малемор до Юсел бе съкратено с 30 километра заради жегите в Централна Европа, а на 59-ия километър 15 колоездачи се отделиха от останалите. Водач в това време бе британецът Пидкок, който бе бързо настигнат от Куин Симънс и Йоханесен.

🔉 An intense stage like this is bound to bring its fair share of tension! And you can really hear it in the radio communications!



🔉 Une étape intense comme celle-là amène forcément son lot de tensions ! Et ça se ressent dans les échanges radios !#TDF2026 pic.twitter.com/xTyMLln7GJ — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026

Основната група изостана с повече от минута преди последните 30 километра, когато започна постепенната атака на Ван дер Пул. Той я усили при изкачването до Мон Бесу, а останалите нямаха такова темпо и останаха зад гърба му. Пидкок междувременно получи повреда, но бързо възстанови позиция и се отдели във водеща група от четирима с Ван дер Пул, Йоханесен и Алекс Боден на старта на последните 10 км.

🗣️ « Bien sûr, le but c’est de défendre le Maillot Jaune. Mais parfois la meilleure défense c’est l’attaque. » - Tadej Pogacar

🎙 L’interview du leader du Tour de France 2026 💛#TDF2026 #MaillotJauneLCL pic.twitter.com/8S59TKTCfv — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) July 12, 2026

Основната група настигна лидерите в последните 300 метра и именно тогава състезанието стана хаотично, но Ван дер Пул намери сили за финален спринт и спечели етапа. Понеделник е почивен ден за колоездачите, а следващата отсечка е 166.6-километрова от Ориак до Лиоран.

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Снимки: Gettyimages