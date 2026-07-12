Магнус Карлсен викаше за Норвегия срещу англичаните

Норвегия се радваше на подкрепата на една от най-известните спортни личности в страната по време на четвъртфинала на световното първенство срещу Англия в Маями.

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Шахматната легенда Магнус Карлсен беше забелязан по трибуните на стадион „Хард Рок“, откъдето наблюдаваше битката на Норвегия за място на полуфиналите. Той се присъедини към хилядите привърженици, които се надяваха националният отбор да продължи забележителното си представяне на световното първенство.

За съжаление на Магнус и "викингите", те загубиха с 1:2 след продължения и приказката им на Мондиал 2026 приключи.

Макар да е известен най-вече като един от най-великите шахматисти в историята (според мнозина и най-великия), Карлсен отдавна е страстен почитател на футбола. Норвежецът често е говорил за любовта си към този спорт и през годините следи отблизо изявите на националния отбор на своята страна.

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Карлсен има силна връзка и с клубния футбол. Той е привърженик на Реал Мадрид от дете и след спечелването на световната титла по шахмат беше поканен да изпълни церемониалния начален удар на стадион „Сантиаго Бернабеу“. Карлсен привлече внимание и с успехите си във Fantasy Premier League, като през сезон 2019/20 дори за кратко оглави световното класиране.

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След като Норвегия достигна до заключителните фази на световното първенство през 2026 година, присъствието на Карлсен сред публиката не беше изненада. Той подкрепяше своята страна в една от най-значимите вечери във футболната ѝ история.

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