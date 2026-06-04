Невяна Владинова: Световното за атлети със синдром на Даун ще бъде един социален феномен

Вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова смята, че Световното първенство за атлети със синдром на Даун, което ще се проведе между 13 и 19 юни в София, ще бъде „социален феномен“ и призова за подкрепа към родните състезатели.

Над 400 участници на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София

„Първо искам да кажа, че от името на Българската федерация по художествена гимнастика, за нас е чест да участваме в това събитие и изобщо да работим с Федерацията по адаптирана физическа активност, защото ние всъщност го правим отдавна и то работим доста добре. За първи път, когато се срещнахме с работата на Слав (Петков), бяхме много приятно изненадани колко професионално всъщност работят всички тези спортисти. Не го очаквахме, но наистина става въпрос за дисциплина, за ред, за постоянство, което е изключително важно“, заяви Невяна Владинова на пресконференция в София.

Тя изрази своята благодарност към участниците в подготовката за събитието, което ще бъде първо в страната от подобно естество.

„Искам да благодаря на клуб „Левски - Триадица“, които предоставиха своята зала първи за тези деца, за техните треньори, които са много отдадени, работят като с професионалисти, като с истински национален отбор. Благодаря лично на Мария Кънчева, която пък се зае с организацията все едно организира наше събитие, тя е и председател на треньорската комисия към Българска федерация по художествена гимнастика. Тя е в ключова роля в организирането на всяко едно наше събитие, така че ние имаме опит с това нещо, но това за нас е изключително ново. Радваме се, че имаме тази възможност, защото това събитие - искам да поздравя всички виновни тук то да се проведе в България, защото то ще бъде един социален феномен според мен. Надявам се, че ще го превърнем в такова и се надявам, разбира се, да имаме много успехи“, каза още тя.

Владинова заяви, че федерацията по художествена гимнастика е работила съвместно с Българската федерация по гимнастика, за да организира съвместно Световното първенство в столицата.

„Радвам се също така, че можем така добре да си партнираме със спортната гимнастика, ние винаги сме били в прекрасни отношения, но това, че ще успеем да направим състезание съвместно, по едно и също време, е предизвикателство за нас. Наистина костваше много срещи, много усилена работа от страна на двете федерации. Надявам се, че ще бъде интересно както за състезателите, така и за феновете и зрителите, и за телевизията, това да се случи. Това мисля, че не се е случвало никога досега, независимо в каква дисциплина, така че се надявам на едно много професионално организирано състезание. Ние от наша страна ще бъдем на линия през цялото време на състезанието и ще продължим да подкрепяме Федерацията по адаптирана физическа активност и занапред. Успех, деца!“, завърши Владинова.

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