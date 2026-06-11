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Насрочиха старта, договориха и контролите на Черноморец (Балчик)

  • 11 юни 2026 | 08:59
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Насрочиха старта, договориха и контролите на Черноморец (Балчик)

Черноморец (Балчик), първенец в Североизточната Трета лига, отказа участие в професионалния футбол и нареди програмата за подготовката си за предстоящия сезон в аматьорския елит. Треньорът Ивайло Станчев свиква футболистите си на 13 юли. В хода на процеса, отборът ще играе и приятелски срещи. Седмица преди старта на първенството, ще се проведе двубой от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програма за мачовете:

18 юли: Черноморец (Балчик)Фратрия (Варна) 

25 юли: Черноморец (Балчик)Аксаково (Аксаково)

29 юли: Черноморец (Балчик)Рилци (Добрич)

1 август: Черноморец (Балчик)Черно море II (Варна)

8 август: Черноморец (Балчик)Волов-Шумен 2007

15 август, купа на АФЛ: Черноморец (Балчик) – жребий ще определи съперника

Снимка: chernomoretsbalchik.com

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