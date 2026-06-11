Насрочиха старта, договориха и контролите на Черноморец (Балчик)

Черноморец (Балчик), първенец в Североизточната Трета лига, отказа участие в професионалния футбол и нареди програмата за подготовката си за предстоящия сезон в аматьорския елит. Треньорът Ивайло Станчев свиква футболистите си на 13 юли. В хода на процеса, отборът ще играе и приятелски срещи. Седмица преди старта на първенството, ще се проведе двубой от турнира за купата на Аматьорската лига.
Програма за мачовете:
18 юли: Черноморец (Балчик) – Фратрия (Варна)
25 юли: Черноморец (Балчик) – Аксаково (Аксаково)
29 юли: Черноморец (Балчик) – Рилци (Добрич)
1 август: Черноморец (Балчик) – Черно море II (Варна)
8 август: Черноморец (Балчик) – Волов-Шумен 2007
15 август, купа на АФЛ: Черноморец (Балчик) – жребий ще определи съперника
Снимка: chernomoretsbalchik.com