Насрочиха старта, договориха и контролите на Черноморец (Балчик)

Черноморец (Балчик), първенец в Североизточната Трета лига, отказа участие в професионалния футбол и нареди програмата за подготовката си за предстоящия сезон в аматьорския елит. Треньорът Ивайло Станчев свиква футболистите си на 13 юли. В хода на процеса, отборът ще играе и приятелски срещи. Седмица преди старта на първенството, ще се проведе двубой от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програма за мачовете:

18 юли: Черноморец (Балчик) – Фратрия (Варна)

25 юли: Черноморец (Балчик) – Аксаково (Аксаково)

29 юли: Черноморец (Балчик) – Рилци (Добрич)

1 август: Черноморец (Балчик) – Черно море II (Варна)

8 август: Черноморец (Балчик) – Волов-Шумен 2007

15 август, купа на АФЛ: Черноморец (Балчик) – жребий ще определи съперника

Снимка: chernomoretsbalchik.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google