Ивайло Станчев: Първото място ме изпълва с гордост и удовлетворение, разочаровани сме, че Черноморец (Балчик) няма да играе във Втора лига

Черноморец (Балчик) спечели първенството на Североизточната Трета лига.

Треньорът му Ивайло Станчев, коментира победната кампания пред Sportal.bg .

„Сезонът беше изключително оспорван, но в крайна сметка именно ние се оказахме най-постоянният отбор и заслужено стигнахме до шампионската титла. Тимът показа сериозно израстване, въпреки крехката възраст и ограничения опит на повечето състезатели, което ме изпълва с гордост и удовлетворение. Постигнатото през кампанията говори само по себе си – допуснахме едва една загуба през целия сезон, останахме непобедени през втория полусезон и завършваме с най-добрата защита в първенството. В същото време само двама от всички картотекирани футболисти не успяха да се разпишат, което показва колко разнообразни и непредвидими бяхме в атака. Отборът намираше различни начини да бъде опасен за съперниците и да постига необходимите резултати.

За съжаление, най-голямото разочарование идва извън терена. Клубът не успя да осигури необходимия бюджет за участие във Втора лига, въпреки огромното желание на футболистите и треньорския щаб да направят следващата крачка към професионалния футбол. Реалността е, че в България не са много спонсорите, които са готови да подкрепят футболните клубове. Нашият клуб се финансира изцяло от Общината, а наличните средства са достатъчни единствено за нормалното функциониране на отбора в Трета лига. Участието в професионалния футбол изисква осигуряването на необходимите условия, комфорт и сигурност за играчи и щаб, което е свързано със значителни финансови ресурси.

Въпреки това не гледаме на ситуацията като на пречка, а като на допълнителна мотивация. Ще продължим да работим още по-усърдно, да развиваме отбора и да бъдем готови за възможностите, които бъдещето може да ни предостави“.

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