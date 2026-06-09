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Ивайло Станчев: Първото място ме изпълва с гордост и удовлетворение, разочаровани сме, че Черноморец (Балчик) няма да играе във Втора лига

  • 9 юни 2026 | 07:33
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Ивайло Станчев: Първото място ме изпълва с гордост и удовлетворение, разочаровани сме, че Черноморец (Балчик) няма да играе във Втора лига

Черноморец (Балчик) спечели първенството на Североизточната Трета лига.

Треньорът му Ивайло Станчев, коментира победната кампания пред Sportal.bg.

„Сезонът беше изключително оспорван, но в крайна сметка именно ние се оказахме най-постоянният отбор и заслужено стигнахме до шампионската титла. Тимът показа сериозно израстване, въпреки крехката възраст и ограничения опит на повечето състезатели, което ме изпълва с гордост и удовлетворение. Постигнатото през кампанията говори само по себе си – допуснахме едва една загуба през целия сезон, останахме непобедени през втория полусезон и завършваме с най-добрата защита в първенството. В същото време само двама от всички картотекирани футболисти не успяха да се разпишат, което показва колко разнообразни и непредвидими бяхме в атака. Отборът намираше различни начини да бъде опасен за съперниците и да постига необходимите резултати.

За съжаление, най-голямото разочарование идва извън терена. Клубът не успя да осигури необходимия бюджет за участие във Втора лига, въпреки огромното желание на футболистите и треньорския щаб да направят следващата крачка към професионалния футбол. Реалността е, че в България не са много спонсорите, които са готови да подкрепят футболните клубове. Нашият клуб се финансира изцяло от Общината, а наличните средства са достатъчни единствено за нормалното функциониране на отбора в Трета лига. Участието в професионалния футбол изисква осигуряването на необходимите условия, комфорт и сигурност за играчи и щаб, което е свързано със значителни финансови ресурси.

Въпреки това не гледаме на ситуацията като на пречка, а като на допълнителна мотивация. Ще продължим да работим още по-усърдно, да развиваме отбора и да бъдем готови за възможностите, които бъдещето може да ни предостави“.

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