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  3. Астън Вила си хареса заместник на Емилиано Мартинес от Серия "А"

Астън Вила си хареса заместник на Емилиано Мартинес от Серия "А"

  • 11 юни 2026 | 05:11
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Астън Вила си хареса заместник на Емилиано Мартинес от Серия "А"

От Ювентус продължават с опитите си да привлекат Емилиано Мартинес от Астън Вила това лято, а последните информации твърдят, че клубът от Премиър лийг може да се насочи към стража на Парма Зион Сузуки за негов заместник.

Според различни източници, Юве вече има споразумение за личните условия със световния шампион от 2022 г. Мартинес, който навлиза в последната година от договора си с Вила.

Ювентус вече преговаря за Емилиано Мартинес
Ювентус вече преговаря за Емилиано Мартинес

Мартинес е готов да приеме предложение за заплата от 5 милиона евро на сезон от „старата госпожа“. Все още обаче има работа по трансферната сума, тъй като се очаква Астън Вила да поиска около 15 милиона евро за 33-годишния вратар, докато от Ювентуссе надяват да си осигурят услугите му почти безплатно.

Ако аржентинецът напусне това лято, Вила може да се обърне към Сузуки от Парма. Японският национал е следен от няколко месеца и е част от списък с трима вратари, които в момента се разглеждат от клуба.

Ювентус се разбра с Мартинес, но го иска без пари от Астън Вила
Ювентус се разбра с Мартинес, но го иска без пари от Астън Вила

23-годишният страж има 57 мача за "дуковете", откакто се присъедини от Урава Ред Даймъндс през лятото на 2024 г. Той беше в отлична форма, преди да пропусне 16 поредни мача от първенството заради счупена ръка.

Джеймс Трафърд от Манчестър Сити също е сред потенциалните опции за Астън Вила, в случай че Мартинес премине в Ювентус.

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Снимки: Gettyimages

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