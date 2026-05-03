Ед Шийрън празнува с играчите на Ипсуич след спечелената промоция

Поп звездата Ед Шийрън празнува с футболистите на Ипсуич, като пя заедно с тях в съблекалнята, след като те спечелиха промоция за Премиър лийг.

Шийрън, който притежава миноритарен дял в клуба и е негов голям фен, изпя хита си „The A Team“ с тима след победата с 3:0 над Куинс Парк Рейнджърс в събота. Успехът гарантира, че Ипсуич се завръща във Висшата лига. Във видео, публикувано в социалните мрежи на клуба, певецът, който държи халба с “Гинес”, се вижда как моли играчите на Ипсуич да изпеят хита от 2011 година с него. Футболистите и мениджърът Кийрън МакКена дават съгласието си, а няколко играчи заснемат момента.

Шийрън купи миноритарен дял в клуба през 2024-та и спонсорира екипите на клуба през последните години.