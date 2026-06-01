Сасуоло купи вратар, който обяви, че иска да си тръгне от клуба

От Сасуоло официално обявиха активирането на опцията, с която вратарят Ариянет Мурич ще остане за постоянно в клуба. Смята се, че платената сума на досегашния му клуб Ипсуич е 7 млн. евро.

Косоварският национал прекара изминалия сезон под наем при “неровердите”, като им беше титулярен страж. Така той записа 32 мача в Серия "А", в които се отчете с 6 сухи мрежи, а освен това допусна 43 гола. Любопитното е, че преди по-малко от месец той публично изрази желанието си да не остане в клуба след края на кампанията. “Благодарен съм за този сезон, но нямам намерение да играя за Сасуоло през следващия. С края на моя наем приключва и времето ми тук. Това беше позитивна година, на която се насладих, но информирах клуба, че не искам да остана след тази кампания поради лични причини”, заяви тогава Мурич. Ето защо най-вероятно Сасуоло ще се опита да го продаде на по-висока цена през предстоящия трансферен прозорец.

Arijanet Murić acquisito a titolo definitivo dall’Ipswich Town#ForzaSasol 🖤💚 https://t.co/NyqERv5CEQ — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) June 1, 2026

Снимки: Gettyimages