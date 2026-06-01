Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Черна гора победи в Пловдив и продължи положителната си серия с България
  1. Sportal.bg
  2. Сасуоло
  3. Сасуоло купи вратар, който обяви, че иска да си тръгне от клуба

Сасуоло купи вратар, който обяви, че иска да си тръгне от клуба

  • 1 юни 2026 | 20:15
  • 2544
  • 0
Сасуоло купи вратар, който обяви, че иска да си тръгне от клуба

От Сасуоло официално обявиха активирането на опцията, с която вратарят Ариянет Мурич ще остане за постоянно в клуба. Смята се, че платената сума на досегашния му клуб Ипсуич е 7 млн. евро.

Косоварският национал прекара изминалия сезон под наем при “неровердите”, като им беше титулярен страж. Така той записа 32 мача в Серия "А", в които се отчете с 6 сухи мрежи, а освен това допусна 43 гола. Любопитното е, че преди по-малко от месец той публично изрази желанието си да не остане в клуба след края на кампанията. “Благодарен съм за този сезон, но нямам намерение да играя за Сасуоло през следващия. С края на моя наем приключва и времето ми тук. Това беше позитивна година, на която се насладих, но информирах клуба, че не искам да остана след тази кампания поради лични причини”, заяви тогава Мурич. Ето защо най-вероятно Сасуоло ще се опита да го продаде на по-висока цена през предстоящия трансферен прозорец.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кандидат за президент на Фенербахче отхвърли трансфер на Леао

Кандидат за президент на Фенербахче отхвърли трансфер на Леао

  • 1 юни 2026 | 17:17
  • 3120
  • 2
В Брентфорд не се шегуват, преподписаха с трима наведнъж

В Брентфорд не се шегуват, преподписаха с трима наведнъж

  • 1 юни 2026 | 17:06
  • 2779
  • 0
Кевин Кийгън съобщи, че има рак в терминална фаза, пожела да се сбогува с феновете на Нюкасъл

Кевин Кийгън съобщи, че има рак в терминална фаза, пожела да се сбогува с феновете на Нюкасъл

  • 1 юни 2026 | 17:03
  • 2896
  • 4
Ето кога и къде ПСЖ и Астън Вила ще спорят за Суперкупата на Европа

Ето кога и къде ПСЖ и Астън Вила ще спорят за Суперкупата на Европа

  • 1 юни 2026 | 17:01
  • 8775
  • 5
Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

  • 1 юни 2026 | 16:35
  • 6935
  • 16
Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

  • 1 юни 2026 | 16:19
  • 1536
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

  • 1 юни 2026 | 20:50
  • 30520
  • 236
Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

  • 1 юни 2026 | 21:09
  • 781
  • 0
Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

  • 1 юни 2026 | 21:12
  • 8390
  • 8
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 17525
  • 17
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 17328
  • 4
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 18741
  • 141