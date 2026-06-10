Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Балкан (Ботевград)
  3. Иван Редовски за сезона на Балкан (Ботевград)

Иван Редовски за сезона на Балкан (Ботевград)

  • 10 юни 2026 | 12:36
  • 157
  • 0
Иван Редовски за сезона на Балкан (Ботевград)

Балкан (Ботевград) финишира на осмо място в Югозападната Трета лига.

Иван Редовски, президент и старши треньор коментира представянето пред Sportal.bg.

„Честитим първото място на Рилски спортист (Самоков). Представянето ни е според очакванията. Неудобен противник сме за съперниците. Можеше да сме по-напред в класирането. Необичайно е, че загубихме доста точки на нашия стадион. Това е в резултат на многобройните здравословни проблеми, който измъчваха опитните ни футболисти, особено през първата половина на кампанията. Смятам, че като игра, задоволихме феновете. Само няколко точки ни делят от четвъртото място в крайното класиране. Дадохме шанс и на млади футболисти. Помогнаха им да се интегрират лидерите на отбора Калоян Бонев и Павел Петков“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Станислав Генчев застава пред медиите

Станислав Генчев застава пред медиите

  • 10 юни 2026 | 10:09
  • 899
  • 0
Босът на Спартак (Пд): Няма да се откажа!

Босът на Спартак (Пд): Няма да се откажа!

  • 10 юни 2026 | 09:33
  • 1034
  • 0
ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 8195
  • 24
Шампионът започва подготовка днес

Шампионът започва подготовка днес

  • 10 юни 2026 | 09:15
  • 8201
  • 51
Димитър Мрънков получи наградата си за един от голмайсторите на Елитната група до 18 години

Димитър Мрънков получи наградата си за един от голмайсторите на Елитната група до 18 години

  • 10 юни 2026 | 09:00
  • 428
  • 0
Вангел Вангелов: Бъдещето на ЦСКА е осигурено за следващите 50 години

Вангел Вангелов: Бъдещето на ЦСКА е осигурено за следващите 50 години

  • 10 юни 2026 | 04:40
  • 19658
  • 56
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът започва подготовка днес

Шампионът започва подготовка днес

  • 10 юни 2026 | 09:15
  • 8201
  • 51
ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 8195
  • 24
България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

  • 10 юни 2026 | 07:15
  • 13711
  • 14
Олимпиакос започна да вади пачки за Станич

Олимпиакос започна да вади пачки за Станич

  • 10 юни 2026 | 11:26
  • 3345
  • 1
Александър Гавалюгов пред Sportal.bg: Искам България да бъде уважавана баскетболна нация и да играе на големи форуми

Александър Гавалюгов пред Sportal.bg: Искам България да бъде уважавана баскетболна нация и да играе на големи форуми

  • 10 юни 2026 | 08:41
  • 4008
  • 7
(Не)гостоприемното Световно първенство

(Не)гостоприемното Световно първенство

  • 10 юни 2026 | 04:28
  • 18502
  • 42