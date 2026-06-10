Иван Редовски за сезона на Балкан (Ботевград)

Балкан (Ботевград) финишира на осмо място в Югозападната Трета лига.

Иван Редовски, президент и старши треньор коментира представянето пред Sportal.bg .

„Честитим първото място на Рилски спортист (Самоков). Представянето ни е според очакванията. Неудобен противник сме за съперниците. Можеше да сме по-напред в класирането. Необичайно е, че загубихме доста точки на нашия стадион. Това е в резултат на многобройните здравословни проблеми, който измъчваха опитните ни футболисти, особено през първата половина на кампанията. Смятам, че като игра, задоволихме феновете. Само няколко точки ни делят от четвъртото място в крайното класиране. Дадохме шанс и на млади футболисти. Помогнаха им да се интегрират лидерите на отбора Калоян Бонев и Павел Петков“.

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