Изненада: Локо (Пловдив) остана без изпълнителен директор

След едва два месеца на поста изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Георги Величков напусна клуба. Новината съобщи самият той в солциалните мрежи. Величков дойде на 7 април и замени на поста Тома Цилев, който влезе в политиката.

"Днес подадох своята оставка, като изпълнителен директор на Локомотив Пловдив. Причините ще запазя за себе си, не защото не искам да ги споделя, а защото смятам, че в момента има наистина по-важни неща за клуба! Понякога живота ни поставя в ситуации, в които изхода не е желан, но е неизбежен. Не тая лоши мисли и чувства към никой, не обвинявам никой за нищо. Изпитвам само благодарност, че имах възможността да работя за клуба на моето сърце и с това да сбъдна една своя мечта. Благодаря на всеки привърженик на Локомотив Пловдив. Благодаря на всеки служител на Локомотив Пловдив. Благодаря на всеки човек, който е изразил своята подкрепа към мен.

Благодаря на футболистите и най-вече на треньора Душан Косич за това, че ми позволиха да изживея прекрасни мигове на щастие и гордост. Благодаря на всеки, който ми гласува доверие да поема този пост. За краткия период , в който изпълнявах функциите на изпълнителен директор на Локомотив Пловдив клуба претърпя промени, които според мен са в положителна посока , посока която искрено се надявам и вярвам , че ще продължи.

Благодаря, за мен беше привилегия, отговорност, щастие и огромна чест да бъда част от любимия ми клуб - Локомотив Пловдив !

