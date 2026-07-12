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Раул Фернандес: Специално благодаря на физиотерапевта на отбора

  • 12 юли 2026 | 16:22
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Раул Фернандес: Специално благодаря на физиотерапевта на отбора

След като завърши трети в надпреварата за Гран При на Германия, Раул Фернандес изказа своите специални благодарности към физиотерапевта на отбора на отбора на Тракхаус Априлия в MotoGP.

Причината за това обръщение на испанеца е фактът, че той е изпитвал сериозен физически дискомфорт върху мотора си във вчерашния ден. Свършената работа преди състезанието обаче му е помогнала да се отпусне и в крайна сметка той завърши втори зад Марк Маркес и съотборника си Ай Огура.

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„Наистина съм щастлив. Изобщо не съм си мислел, че ще съм на подиума на „Заксенринг“, особено в MotoGP, защото тук това е писта на Марк. Така че да, наистина съм щастлив.

„Днес мисля за един много специален човек, това е нашият физиотерапевт, защото вчера ми беше много трудно да се движа върху мотора, чувствах се много блокиран в гърба. В първите три обиколки не се чувствах много комфортно с моето тяло, в последните три обиколки бях свършен, но благодаря на отбора и благодаря на Едо“, каза Фернандес.

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Снимки: Gettyimages

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