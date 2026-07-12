Ай Огура: Беше ми трудно да изпреваря Раул

Ай Огура призна, че не му е било лесно да изпревари съотборника си Раул Фернандес в заключителните етапи на състезанието за Гран При на Германия в MotoGP.

Японецът все пак се справи със своя съекипник и завърши втори на „Заксенринг“, което може да се смята за победа на любимата писта на Марк Маркес, който спечели и днес. Самият Огура призна, че не е очаквал този си резултат, а с него японецът се изкачи на втората позиция в генералното класиране в средата на сезона.

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„Много съм щастлив от днешния ден. По-добра неделя, отколкото очаквах. Мисля, че можем да сме много доволни от този подиум, от това второ място. Беше много трудно да изпреваря Раул, но в крайна сметка успях да го направя и да завърша втори. В края имах добро темпо. Има много какво да вземем от този уикенд“, заяви Огура.

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Снимки: Gettyimages