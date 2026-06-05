Белгия завърши със загуба от Франция преди старта на VNL срещу България

Първият съперник на България във Волейболната Лига на нациите при мъжете – Белгия, приключи със загуба от олимпийския шампион Франция с 1:3 (31:29, 19:25, 24:26, 16:25) в последната си контрола преди старта на VNL, играна в Туркоа.

Срещата бе втора между двата отбора в рамките на няколко дни. В първата проверка в Беверен, Белгия надигра "петлите" с 3:1 (25:18, 26:24, 19:25, 25:19).

Белгия измъчи и световния шампион Италия преди мача с България във VNL

Най-резултатен за Белгия бе диагоналът Ферре Регерс с 15 точки.

За олимпийските шампиони от Франция Стефан Бойер и Матийс Ено реализираха съответно 17 и 16 точки за победата.

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

Белгия стартира във VNL срещу България на турнира в Група 3 от първата седмица на надпреварата в Бразилия. Срещата е в сряда (10 юни) от 19,00 часа българско време.

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Снимки: официална Фейсбук страница на Fédération Française de Volley

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google