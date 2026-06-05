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Белгия завърши със загуба от Франция преди старта на VNL срещу България

  • 5 юни 2026 | 19:39
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Първият съперник на България във Волейболната Лига на нациите при мъжете – Белгия, приключи със загуба от олимпийския шампион Франция с 1:3 (31:29, 19:25, 24:26, 16:25) в последната си контрола преди старта на VNL, играна в Туркоа.

Срещата бе втора между двата отбора в рамките на няколко дни. В първата проверка в Беверен, Белгия надигра "петлите" с 3:1 (25:18, 26:24, 19:25, 25:19).

Белгия измъчи и световния шампион Италия преди мача с България във VNL
Белгия измъчи и световния шампион Италия преди мача с България във VNL

Най-резултатен за Белгия бе диагоналът Ферре Регерс с 15 точки.

За олимпийските шампиони от Франция Стефан Бойер и Матийс Ено реализираха съответно 17 и 16 точки за победата.

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач
Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

Белгия стартира във VNL срещу България на турнира в Група 3 от първата седмица на надпреварата в Бразилия. Срещата е в сряда (10 юни) от 19,00 часа българско време.

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL
Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Снимки: официална Фейсбук страница на Fédération Française de Volley

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