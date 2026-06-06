Сам Деру: Ще играя за Белгия на Евроволей 2026, ако се налага ще помогна и за VNL

Капитанът на националния отбор на Белгия Сам Деру официално се раздели с руския Локомотив (Новосибирск), съобщиха от клуба на своя сайт. Белгийският посрещач прекара един сезон в отбора, с който спечели бронзови медали в шампионата на Русия и в турнира за Купата на Русия. През сезона Деру изигра 18 мача в руската Суперлига и реализира 141 точки.

От Локомотив изпратиха емоционално послание към волейболиста:

„Заедно преживяхме труден сезон, но без съмнение станахме по-силни. Пожелаваме на Сам всичко най-добро – крепко здраве, семейно щастие и много нови победи. Семейството на Локомотив е завинаги! Обичаме те, Сам, и винаги ще бъдем с теб!“

Раздялата идва след изключително тежък сезон за белгиеца, който се завърна към професионалния волейбол след лечение на онкологично заболяване.

В края на май Деру разкри пред белгийската медия Sporza, че се чувства отлично и вече няма нужда от терапия.

„Всичко върви добре. Минавам контролни прегледи на всеки три месеца и вече не се нуждая от лечение. Чувствам се чудесно“, заяви капитанът на „Червените дракони“. Той обясни, че няма да се включи в началото на сезона на националния отбор, тъй като има нужда от почивка след натоварената клубна кампания, а освен това очаква и раждането на дете от бившата българска националка Добряна Рабаджиева през следващите седмици.

„Имаше нужда да си почина след сезона. С моята партньорка очакваме бебе през следващия месец, така че в момента приоритетите са малко по-различни“, каза Деру.

Това означава, че звездният посрещач няма да бъде в състава на Белгия за началото на Волейболната лига на нациите, включително и за двубоя срещу България на 10 юни.

Самият Деру обаче не изключи възможността да се присъедини към националния отбор по-късно през турнира, но подчерта, че голямата му цел е Европейското първенство.

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„Освен ако отборът не се справя много добре и няма нужда от мен, тогава ще се включа направо в подготовката за Европейското първенство. На този турнир ще играя със 100% сигурност“, категоричен бе белгийският капитан.

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