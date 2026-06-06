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  3. Сам Деру: Ще играя за Белгия на Евроволей 2026, ако се налага ще помогна и за VNL

Сам Деру: Ще играя за Белгия на Евроволей 2026, ако се налага ще помогна и за VNL

  • 6 юни 2026 | 14:40
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Капитанът на националния отбор на Белгия Сам Деру официално се раздели с руския Локомотив (Новосибирск), съобщиха от клуба на своя сайт. Белгийският посрещач прекара един сезон в отбора, с който спечели бронзови медали в шампионата на Русия и в турнира за Купата на Русия. През сезона Деру изигра 18 мача в руската Суперлига и реализира 141 точки.

От Локомотив изпратиха емоционално послание към волейболиста:

„Заедно преживяхме труден сезон, но без съмнение станахме по-силни. Пожелаваме на Сам всичко най-добро – крепко здраве, семейно щастие и много нови победи. Семейството на Локомотив е завинаги! Обичаме те, Сам, и винаги ще бъдем с теб!“

Раздялата идва след изключително тежък сезон за белгиеца, който се завърна към професионалния волейбол след лечение на онкологично заболяване.

В края на май Деру разкри пред белгийската медия Sporza, че се чувства отлично и вече няма нужда от терапия.

„Всичко върви добре. Минавам контролни прегледи на всеки три месеца и вече не се нуждая от лечение. Чувствам се чудесно“, заяви капитанът на „Червените дракони“. Той обясни, че няма да се включи в началото на сезона на националния отбор, тъй като има нужда от почивка след натоварената клубна кампания, а освен това очаква и раждането на дете от бившата българска националка Добряна Рабаджиева през следващите седмици.

„Имаше нужда да си почина след сезона. С моята партньорка очакваме бебе през следващия месец, така че в момента приоритетите са малко по-различни“, каза Деру.

Това означава, че звездният посрещач няма да бъде в състава на Белгия за началото на Волейболната лига на нациите, включително и за двубоя срещу България на 10 юни.

Самият Деру обаче не изключи възможността да се присъедини към националния отбор по-късно през турнира, но подчерта, че голямата му цел е Европейското първенство.

Белгия завърши със загуба от Франция преди старта на VNL срещу България
Белгия завърши със загуба от Франция преди старта на VNL срещу България

„Освен ако отборът не се справя много добре и няма нужда от мен, тогава ще се включа направо в подготовката за Европейското първенство. На този турнир ще играя със 100% сигурност“, категоричен бе белгийският капитан.

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