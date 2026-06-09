Защитник на Швеция пропусна тренировка

Защитникът на Швеция Габриел Гудмундсон пропусна последната тренировка на тима поради болест. От лагера на “Тре конур” обявиха, че той има леки симптоми и превантивно е останал в хотела, докато съотборниците му имаха занимание.

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Гудмундсон, който е съотборник на Илия Груев в Лийдс, пропусна края на сезона в Англия поради контузия. Греъм Потър обаче го повика в състава за Световното първенство. Швеция започва участието си на Мондиала в ранните часове на понеделник с мач срещу Тунис.

🤒 Gabriel Gudmundsson a manqué l’entraînement du jour avec la sélection suédoise



Le latéral est resté à l’hôtel aujourd’hui, sans que davantage de détails n’aient été communiqués concernant son état de santé.



🗞️ @fotbollskanal pic.twitter.com/JcS6rmxWE0 — Nordisk Suède 🇸🇪 (@Nordisk_Suede) June 9, 2026

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Снимки: Imago