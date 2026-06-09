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Тойота: Съперниците ни играят глупави игри преди Льо Ман

  • 9 юни 2026 | 17:05
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Тойота: Съперниците ни играят глупави игри преди Льо Ман

В тима на Тойота за Льо Ман са убедени, че е „ясно“, че някои от производителите, които участват в клас Хиперкар, са решили да скрият истинското си темпо в официалния тестов ден, който беше в неделя.

Тойота оглави класирането в теста, но техническият директор на тима Дейвид Флъри предупреди, че не трябва да се отдава голямо значение на класирането от неделния ден.

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„Ние сме най-бързи сред тези, които показаха възможностите си – обясни Флъри. – Мисля, че ще разберем истината накрая. Не вярвам, че видяхме реалното представяне на някои наши съперници в неделя.“

В Тойота вярват, че съперниците им играят игрички, особено когато става въпрос за максимална скорост на правите. За тази година много модели в Хиперкар класа са променени в рамките на правилата за аеродинамиката и максималната скорост е нараснала сериозно в сравнение с 2025.

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Японският тим преработи сериозно прототипа си през зимата и му смени името – от GR010 Hybrid на TR010 Hybrid, като основната цел беше намаляването на челното съпротивление. Но на теста явно не всички тимове са искали да покажат реалната си скорост.

„Ясно е, че някои от производителите играят игрички на засичането на максималната скорост, за да не покажат истинските си възможности – обобщи Флъри. – Със сигурност, те крият нещо. Нямаме достатъчно данни, за да се уверим в това, но честно казано, това са глупави игри.“

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Снимки: Imago

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