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Официално: Фиорентина се раздели с Ваноли

  • 6 юни 2026 | 02:36
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Официално: Фиорентина се раздели с Ваноли

Фиорентина официално се раздели с Паоло Ваноли, след като той спаси тима от изпадане след катастрофален старт. Клубът обаче отказа да му предложи нов договор.

Треньорът пое „виолетовите“ в средата на ноември 2025 г., заменяйки уволнения Стефано Пиоли. По това време отборът имаше едва четири равенства в първите десет кръга на Серия "А".

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Въпреки че кризата продължи известно време, Фиорентина се превърна в първия отбор в историята, който успява да избегне изпадане, въпреки че не записва победа в началните 15 мача от шампионата.

Независимо от прогреса, ръководството на клуба така и не показа желание да предложи дългосрочен контракт на Ваноли и вчера беше официално потвърдено, че той няма да остане на поста си.

„Собствениците, ръководството и всички във Фиорентина биха искали да благодарят на господин Паоло Ваноли и целия му щаб за професионализма, страстта и смелостта, с които водеха първия отбор“, се казва в изявление на клуба.

Според множество информации, се очаква Фабио Гросо да поеме Фиорентина, след като първо помогна на Сасуоло да спечели промоция от Серия "Б", а след това и да се утвърди в средата на класирането.

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Снимки: Gettyimages

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