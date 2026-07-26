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Треньорът на Монтана: Яд ме е, че не спечелихме

  • 26 юли 2026 | 09:11
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Треньорът на Монтана: Яд ме е, че не спечелихме

Старши треньорът на Монтана Божидар Джуркович сподели своето мнение след първия мач на тима от новия сезон във Втора лига. Отборът му завърши наравно 2:2 като гост на Спортист (Своге), но трябваше да се справя без наставленията на своя наставник, който все още не е получил своята работна виза и не беше край тъчлинията.

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"Ние бяхме много по-добрият отбор и съм много доволен от играта на момчетата, защото се представиха на много добро ниво. Затова ме е яд, че не успяхме да спечелим. Всички се раздадоха, тичаха, резервите се включиха много добре. Който е гледал мача, знае, че трябваше да бъде 5:1 или 5:2 за нас. Ако бях покрай страничната линия, съм сигурен, че щяхме да вкараме още. Радващото е, че играхме силно и се надявам това да донесе по-добър резултат във втория мач", каза Джуркович след двубоя.

Във втория си сблъсък Монтана ще приеме Несебър у дома, а надеждите са, че сръбският специалист ще бъде близо до терена.

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