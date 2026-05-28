Арангелов: Доволни сме! Отборът премина през доста препятствия

Старши треньорът на Септември (София) говори след баражния двубой с Янтра, който беше спечелен от неговия отбор. "Виненочервените" запазиха мястото си в efbet Лига след обрат през второто полувреме и по този начин си гарантираха трети пореден сезон в елита на българския футбол.

"Това е всеотдайността на целия отбор от първия ден, в който работим заедно. Преминаха през доста препятствия, докато се избистри стилът на игра. Всеки мина през тази трансформация, дори самият клуб. Това е отражение на работата на футболистите.

Бяхме разучили Янтра детайлно. Още първия полусезон им гостувах с друг отбор. Знаех какво да очаквам от тях. Отбор, който играе за всяка топка до последно. Мисля, че нашият отбор влезе с малко напрежение в мача, което е нормално. Доволни сме!

Бауренски: Днес показахме характер и дисциплина

Сменихме схемата на игра след почивката, тъй като губехме в резултата. Всеки един даде максимума от своите възможности. Поздравявам момчетата за себераздаването. Имаме състезателите, които бързо могат да се адаптират спрямо схемата на игра. Доволни сме, че успяха да свикнат с два стила на игра.

Напрежение през цялото време. Всяка една ситуация за противника може да те изхвърли от борбата", каза Арангелов.

Снимки: Борислав Цветанов