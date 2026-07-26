Трио от Черно море се завръща за варненското дерби

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 22 футболисти за домакинството на Спартак (Варна) от втория кръг на efbet Лига. От нея заради травма отпаднаха Мохамед Аши и Хорхе Падийя. Сред избраниците на треньора на "моряците" попаднаха Асен Дончев, Ертан Томбак и Селсо Сидни. Последните двама пропуснаха първия мач от сезона заради травми.

Двубоят ще бъде ръководен от Драгомир Драганов, с помощници Христо Хаджийски и Живко Петров. За четвърти рефер бе определен Кристиян Тодоров, а за ВАР ще отговаря Тодор Киров, с асистент Красимир Кръстев.

Отново е време за дербито на Варна!

Групата на "моряците": Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Асен Дончев, Емануил Няголов, Лучиано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Мартин Банев, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Петър Андреев, Николай Златев, Мигел Барандаш, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Александър Колев.

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