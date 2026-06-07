Селекционерът на Португалия определи Бернардо Силва като перфектен за Барселона

Старши треньорът на националния тим на Португалия Роберто Мартинес изрази увереност, че Бернардо Силва би бил перфектно попълнение за Барселона. След победата на Португалия с 2:1 над Чили в приятелска среща в събота, испанският специалист беше попитан за потенциалния трансфер и пригодността на ветерана за състава, воден от Ханзи Флик. В отговор Мартинес не спести похвалите си за 31-годишния полузащитник, заявявайки:
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„Мисля, че Бернардо Силва е толкова зрелищен играч, че би се вписал във всяка съблекалня в световния футбол. Не мисля, че футболист като него се появява от нищото, но той е играч, който може да се адаптира към всяка система и всеки стил, както и да подобри това, което го заобикаля.“
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Селекционерът на португалския национален тим вярва, че тактическата гъвкавост и осъзнатост на Силва го отличават от другите креативни халфове на трансферния пазар, отбелязвайки, че той може да диктува мачовете от множество позиции. „Не е въпрос на позиция, а на футболната интелигентност, която той притежава, а след това и на техническото ниво, което му позволява да доминира във всички действия, в които участва. Нямам съмнение, че той би се вписал в Барселона“, добави Роберто Мартинес по повод бившия вече футболист на Манчестър Сити.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages