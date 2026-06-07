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Селекционерът на Португалия определи Бернардо Силва като перфектен за Барселона

  • 7 юни 2026 | 20:28
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Старши треньорът на националния тим на Португалия Роберто Мартинес изрази увереност, че Бернардо Силва би бил перфектно попълнение за Барселона. След победата на Португалия с 2:1 над Чили в приятелска среща в събота, испанският специалист беше попитан за потенциалния трансфер и пригодността на ветерана за състава, воден от Ханзи Флик. В отговор Мартинес не спести похвалите си за 31-годишния полузащитник, заявявайки:

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„Мисля, че Бернардо Силва е толкова зрелищен играч, че би се вписал във всяка съблекалня в световния футбол. Не мисля, че футболист като него се появява от нищото, но той е играч, който може да се адаптира към всяка система и всеки стил, както и да подобри това, което го заобикаля.“

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Селекционерът на португалския национален тим вярва, че тактическата гъвкавост и осъзнатост на Силва го отличават от другите креативни халфове на трансферния пазар, отбелязвайки, че той може да диктува мачовете от множество позиции. „Не е въпрос на позиция, а на футболната интелигентност, която той притежава, а след това и на техническото ниво, което му позволява да доминира във всички действия, в които участва. Нямам съмнение, че той би се вписал в Барселона“, добави Роберто Мартинес по повод бившия вече футболист на Манчестър Сити.

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Снимки: Gettyimages

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