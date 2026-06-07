Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Леао след изцепката си в контрола на Португалия: Просто исках да защитя съотборника си

Леао след изцепката си в контрола на Португалия: Просто исках да защитя съотборника си

  • 7 юни 2026 | 11:36
  • 333
  • 0

Националът на Португалия Рафаел Леао се оправда, че е искал да предпази свой съотборник при грозното си изгонване по време на снощната контрола срещу Чили, в която неговият тим победи с 2:1.

Солени санкции грозят Леао заради мача с Чили
Солени санкции грозят Леао заради мача с Чили

В самия край на първото полувреме нападателят на Милан на няколко пъти грубо изблъска противниковия играч Иван Роман, който секунди по-рано отиде да се разправя с Жоао Кансело заради негово нарушение. В крайна сметка, както Леао, така и чилиецът бяха изгонени с директен червен картон.

“Първият тест е преминат. ✅ Относно изгонването ми, просто исках да защитя съотборника ми. Въобще не съм имал намерението да нараня противника! Благодаря на всички португалци, които дойдоха на “Жамор”. Невероятна атмосфера, продължаваме заедно 🇵🇹🇵🇹”, написа Леао към свои снимки от мача в Инстаграм.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Турция продължава с победите преди старта на Мондиала

Турция продължава с победите преди старта на Мондиала

  • 7 юни 2026 | 10:47
  • 690
  • 0
Временният селекционер на Италия показа любопитен подход на тренировка

Временният селекционер на Италия показа любопитен подход на тренировка

  • 7 юни 2026 | 10:10
  • 886
  • 0
Шотландия реши за едно полувреме мача си с Боливия

Шотландия реши за едно полувреме мача си с Боливия

  • 7 юни 2026 | 09:55
  • 1044
  • 0
Солени санкции грозят Леао заради мача с Чили

Солени санкции грозят Леао заради мача с Чили

  • 7 юни 2026 | 08:26
  • 6222
  • 3
Мбапе напусна предсрочно тренировка, има ли повод за сериозни притеснения?

Мбапе напусна предсрочно тренировка, има ли повод за сериозни притеснения?

  • 7 юни 2026 | 07:58
  • 4779
  • 0
Съперниците на България от Лигата на нациите с победи

Съперниците на България от Лигата на нациите с победи

  • 7 юни 2026 | 07:38
  • 3195
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 10762
  • 22
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 26543
  • 11
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 12727
  • 18
Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

  • 7 юни 2026 | 10:30
  • 2783
  • 0
Ще продължи ли историческата серия на Антонели и на най-бляскавата сцена?

Ще продължи ли историческата серия на Антонели и на най-бляскавата сцена?

  • 7 юни 2026 | 08:03
  • 7556
  • 2
С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

  • 7 юни 2026 | 00:58
  • 20803
  • 219