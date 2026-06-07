Леао след изцепката си в контрола на Португалия: Просто исках да защитя съотборника си

Националът на Португалия Рафаел Леао се оправда, че е искал да предпази свой съотборник при грозното си изгонване по време на снощната контрола срещу Чили, в която неговият тим победи с 2:1.

Солени санкции грозят Леао заради мача с Чили

В самия край на първото полувреме нападателят на Милан на няколко пъти грубо изблъска противниковия играч Иван Роман, който секунди по-рано отиде да се разправя с Жоао Кансело заради негово нарушение. В крайна сметка, както Леао, така и чилиецът бяха изгонени с директен червен картон.

Ivan Roman or Chile and Rafael Leao of Portugal both got red card for this 🤯! #PORCHI pic.twitter.com/OKTLsSdS4O — The Final Whistle (@Rufus_45) June 6, 2026

“Първият тест е преминат. ✅ Относно изгонването ми, просто исках да защитя съотборника ми. Въобще не съм имал намерението да нараня противника! Благодаря на всички португалци, които дойдоха на “Жамор”. Невероятна атмосфера, продължаваме заедно 🇵🇹🇵🇹”, написа Леао към свои снимки от мача в Инстаграм.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages