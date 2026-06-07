Ирак направи спешна промяна в състава си за Мондиала

Левият краен защитник на отбора Ал-Карма Ахмед Макнази бе извикан на пожар в състава на Ирак за предстоящото Световно първенство. Селекционерът Греъм Арнолд се видя принуден да извика бранителя след травмата на Ахмед Яхия, който няма да може да играе на Мондиала заради контузия в бедрото, получена при ремито 1:1 в контролата с Испания.

Ирак е в сочената като "група на смъртта" група "I", в която са още Франция, Сенегал и Норвегия. За азиатците световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде първо от 40 години насам.

Iraq's Ahmed Yahya will miss the World Cup through injury. A talented left back with no luck when it comes to injuries, missed the Gulf Cup victory in Basra because of an injury and also the game in Monterrey. Would have been the first player from Basra to play at a World Cup. 🇮🇶 https://t.co/XWjZNZm2EW — Hassanin Mubarak (@hassaninmubarak) June 6, 2026

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Снимки: Imago