Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Ирак
  3. Ирак направи спешна промяна в състава си за Мондиала

Ирак направи спешна промяна в състава си за Мондиала

  • 7 юни 2026 | 15:25
  • 543
  • 0

Левият краен защитник на отбора Ал-Карма Ахмед Макнази бе извикан на пожар в състава на Ирак за предстоящото Световно първенство. Селекционерът Греъм Арнолд се видя принуден да извика бранителя след травмата на Ахмед Яхия, който няма да може да играе на Мондиала заради контузия в бедрото, получена при ремито 1:1 в контролата с Испания.

Ирак е в сочената като "група на смъртта" група "I", в която са още Франция, Сенегал и Норвегия. За азиатците световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде първо от 40 години насам.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Турция продължава с победите преди старта на Мондиала

Турция продължава с победите преди старта на Мондиала

  • 7 юни 2026 | 10:47
  • 3613
  • 0
Временният селекционер на Италия показа любопитен подход на тренировка

Временният селекционер на Италия показа любопитен подход на тренировка

  • 7 юни 2026 | 10:10
  • 1840
  • 0
Шотландия реши за едно полувреме мача си с Боливия

Шотландия реши за едно полувреме мача си с Боливия

  • 7 юни 2026 | 09:55
  • 2104
  • 0
Солени санкции грозят Леао заради мача с Чили

Солени санкции грозят Леао заради мача с Чили

  • 7 юни 2026 | 08:26
  • 8040
  • 5
Мбапе напусна предсрочно тренировка, има ли повод за сериозни притеснения?

Мбапе напусна предсрочно тренировка, има ли повод за сериозни притеснения?

  • 7 юни 2026 | 07:58
  • 8729
  • 5
Съперниците на България от Лигата на нациите с победи

Съперниците на България от Лигата на нациите с победи

  • 7 юни 2026 | 07:38
  • 4830
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

  • 7 юни 2026 | 13:10
  • 28423
  • 176
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 48693
  • 72
Гран При на Монако: Антонели води комфортно пред Хамилтън и Леклер (следете на живо)

Гран При на Монако: Антонели води комфортно пред Хамилтън и Леклер (следете на живо)

  • 7 юни 2026 | 16:30
  • 4007
  • 4
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 40030
  • 21
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 22242
  • 48
Финалът на "Ролан Гарос": Зверев започна с пробив

Финалът на "Ролан Гарос": Зверев започна с пробив

  • 7 юни 2026 | 16:10
  • 9098
  • 0