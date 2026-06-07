Ирак направи спешна промяна в състава си за Мондиала

Левият краен защитник на отбора Ал-Карма Ахмед Макнази бе извикан на пожар в състава на Ирак за предстоящото Световно първенство. Селекционерът Греъм Арнолд се видя принуден да извика бранителя след травмата на Ахмед Яхия, който няма да може да играе на Мондиала заради контузия в бедрото, получена при ремито 1:1 в контролата с Испания.
Ирак е в сочената като "група на смъртта" група "I", в която са още Франция, Сенегал и Норвегия. За азиатците световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде първо от 40 години насам.
Снимки: Imago