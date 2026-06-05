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Шефът на иракския футбол доволен от ремито с Испания

  • 5 юни 2026 | 15:32
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Махмуд остана изключително доволен от поредната проверка на националите преди световните финали. Той поздрави играчите след равенството 1:1 срещу европейския шампион Испания. Въпреки, че Испания игра в този мач без големите си звезди ремито се приема като сериозен успех за Ирак. След мача специално бе отличен Мерхас Доски, който вкара за ирак и така донесе ремито в този мач.

В същото време селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че очаква Ламин Ямал да е готов за мача срещу Кабо Верде в първия мач на Световното първенство в Атланта на 15 юни. Ямал и Нико Уйлямс пропускаха спаринга с Ирак.

Ирак се изправя срещу Норвегия в първия си мач на Световното първенство в Масачузетс на 16 юни.

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