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Задържаха голмайстора на Ирак, седем часа го разпитваха

  • 6 юни 2026 | 15:30
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Голмайсторът на настоящия състав на Ирак Аймен Хюсеин е бил задържан от американските власти в продължение на седем часа за разпит при пристигането на тима на летището в Чикаго за участието на отбора на Световното първенство. Оказало се, че в крайна сметка всичко е наред и той е бил освободен да се присъедини към съотборниците си.

Американските власти не разкриват подробности, но според някои медии ставало дума за случай на сгрешена самоличност.

30-годишният Хюсеин е футболист на Ал-Карма от Ирак. Той има 33 попадения в 93 двубоя за националния тим

Животът на нападателя е бил сериозно преобърнат от американската инвазия в Ирак през 2003 г. Баща му, който е бил войник, е убит от „Ал Кайда“ няколко години по-късно, а семейството му се превръща в едно от милионите вътрешно разселени семейства в Ирак. Средствата им за препитание идват от футболната заплата на Аймен, който тогава е бил млад мъж, играещ в Багдад.

По-големият му брат, Атир, също е отвлечен от „Ислямска държава“, която по това време контролира родното им село в северната част на страната, където живее семейството. Той никога не е открит и се смята за загинал.

Именно Аймен, един от капитаните на националния отбор, отбеляза решаващия гол, който класира страната му за световно първенство за първи път от 40 години. Същият този Аймен беше приет от иракския министър-председател заедно с майка си след класирането.

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