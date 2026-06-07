Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Още един европейски талант премина границата от 8 метра в скока на дължина

Още един европейски талант премина границата от 8 метра в скока на дължина

  • 7 юни 2026 | 15:03
  • 341
  • 0
Още един европейски талант премина границата от 8 метра в скока на дължина

Талантливите атлети в скока на дължина продължават да се появяват с всеки изминал ден и да правят дисциплината на Божидар Саръбоюков все по-оспорвана. Този път на голямата атлетическа сцена се появи сърбинът Лука Бошкович, който постигна личен рекорд от 8.14 метра (+0.4 м/сек) на Сръбската атлетическа купа в Кралево. 

19-годишният състезател коригира предишния си личен рекорд с 20 сантиметра и излезе на трето място във вечната ранглиста за Сърбия. Това е и вторият най-дълъг скок, постиган от сръбски атлет в последните 47 години. Националният рекорд е на Ненад Стекич с 8.45 м от 1975 г. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Христо Илиев завърши на второ място на 100 метра на турнира в Каламата

Христо Илиев завърши на второ място на 100 метра на турнира в Каламата

  • 6 юни 2026 | 20:56
  • 2548
  • 1
Милица Мирчева зае 17-о място на 52 км на Европейското първенство по планинско бягане в Словения

Милица Мирчева зае 17-о място на 52 км на Европейското първенство по планинско бягане в Словения

  • 6 юни 2026 | 19:28
  • 549
  • 0
Божидар Саръбоюков на родна земя: Изключително щастлив съм от подкрепата на всички българи

Божидар Саръбоюков на родна земя: Изключително щастлив съм от подкрепата на всички българи

  • 6 юни 2026 | 12:54
  • 4093
  • 3
Женският тим на България зае 12-то място в отборното класиране на Европейското първенство по планинско бягане

Женският тим на България зае 12-то място в отборното класиране на Европейското първенство по планинско бягане

  • 5 юни 2026 | 21:47
  • 2269
  • 1
Българският отбор участва в откриването на Еропейското по планинско бягане в Камник

Българският отбор участва в откриването на Еропейското по планинско бягане в Камник

  • 5 юни 2026 | 09:19
  • 1370
  • 1
Фабри и Сиоли донесоха радост на италианците по трибуните на “Олимпико”

Фабри и Сиоли донесоха радост на италианците по трибуните на “Олимпико”

  • 5 юни 2026 | 01:29
  • 2535
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

  • 7 юни 2026 | 13:10
  • 19924
  • 113
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 39896
  • 63
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 36660
  • 16
Очаквайте на живо: Гран При на Монако във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Монако във Формула 1

  • 7 юни 2026 | 15:00
  • 534
  • 0
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 19755
  • 45
Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

  • 7 юни 2026 | 10:30
  • 7000
  • 0