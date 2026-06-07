Още един европейски талант премина границата от 8 метра в скока на дължина

Талантливите атлети в скока на дължина продължават да се появяват с всеки изминал ден и да правят дисциплината на Божидар Саръбоюков все по-оспорвана. Този път на голямата атлетическа сцена се появи сърбинът Лука Бошкович, който постигна личен рекорд от 8.14 метра (+0.4 м/сек) на Сръбската атлетическа купа в Кралево.

19-годишният състезател коригира предишния си личен рекорд с 20 сантиметра и излезе на трето място във вечната ранглиста за Сърбия. Това е и вторият най-дълъг скок, постиган от сръбски атлет в последните 47 години. Националният рекорд е на Ненад Стекич с 8.45 м от 1975 г.

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Снимки: Imago