Божидар Саръбоюков на родна земя: Изключително щастлив съм от подкрепата на всички българи

Спечелилият злато в скока на дължина на Диамантената лига в Рим Божидар Саръбоюков изрази радостта си от това, че чувства сериозна подкрепа от българите след поредния голям успех в кариерата си.

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

“Вече съм на българска земя. Наистина съм изключително щастлив от подкрепата на всички българи. Много се радвам, дори не очаквах с такива хубави пожелания и поздрави да реагира българският народ. Изключително щастлив съм, защото това ме мотивира още повече да го правя не само заради себе си, а заради вас”, сподели Саръбоюков, обръщайки се към българските спортни фенове.

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