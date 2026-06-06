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Божидар Саръбоюков на родна земя: Изключително щастлив съм от подкрепата на всички българи

  • 6 юни 2026 | 12:54
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Спечелилият злато в скока на дължина на Диамантената лига в Рим Божидар Саръбоюков изрази радостта си от това, че чувства сериозна подкрепа от българите след поредния голям успех в кариерата си.

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига
Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

“Вече съм на българска земя. Наистина съм изключително щастлив от подкрепата на всички българи. Много се радвам, дори не очаквах с такива хубави пожелания и поздрави да реагира българският народ. Изключително щастлив съм, защото това ме мотивира още повече да го правя не само заради себе си, а заради вас”, сподели Саръбоюков, обръщайки се към българските спортни фенове.

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