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Макс Верстапен: Радвам се от първата редица, нека да видим как ще стартирам

  • 6 юни 2026 | 18:37
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Макс Верстапен: Радвам се от първата редица, нека да видим как ще стартирам

Съвсем малко не достигна на Макс Верстапен да се пребори за първия си полпозишън за сезона, след като той завърши на 0.043 зад Андреа Кими Антонели и ще започне състезанието за Гран При на Монако от втората позиция.

След края на битката за полпозишъна нидерландецът заяви, че е доволен от факта, че ще бъде на първата редица на стартовата решетка. Той обаче каза, че стартът утре ще е много важен, тъй като точно зад него ще се наредят колите на Ферари, които правят най-силните стартове от началото на сезона.

Антонели победи Верстапен и ще стартира първи в Монако, втора редица за Ферари
Антонели победи Верстапен и ще стартира първи в Монако, втора редица за Ферари

„Ако вчера ми бяхте казали, че ще съм на първата редица, аз определено щях да го приема. Тази сутрин имахме доста трудности с колата, така че беше много позитивно да сме в челото в квалификацията. Като цяло, естествено, съм много радостен с развоя на квалификацията и всички обиколки, въпреки трафика и стените, с които трябваше да се справям.

„Радвам се, че съм на първата редица, нека да видим как ще мине стартът утре. Тези коли са доста сложни за стартиране, а зад мен има две коли, които стартират доста добре. Днес беше хубав ден, определено се насладих на квалификацията“, обясни Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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