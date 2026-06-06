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Боно: Не мислех, че Антонели ще спечели

  • 6 юни 2026 | 18:46
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Боно: Не мислех, че Антонели ще спечели

Състезателният инженер на Андреа Кими Антонели Питър Бонингтън си призна, че не е очаквал, че италианецът ще успее да измъкне първото място в квалификацията.

„Сигурен съм, че Антонели ще каже по-късно, че е можел да е по-бърз с една или две десети – заяви веднага след края на квалификацията Боно. – Винаги казва това. Но последната му обиколка беше доста добра.

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„Не мислех, че Андреа ще успее да спечели. Гледах времето, което трябва да постигне и смятах, че разликата ще е много малка, но не вярвах, че това ще се случи той да излезе начело.

„Но в последните завои вече бях сигурен, че ще стане.“

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Снимки: Imago

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