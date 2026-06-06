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Снимките на Норвегия, които превзеха социалните мрежи

  • 6 юни 2026 | 17:30
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Мондиал 2026 все още не е започнал, но тимът на Норвегия вече стана хит в социалните мрежи благодарение на своит снимки в дните преди началото на турнира.

Първо, норвежците решиха да постъпят оригинално и да си направят нестандартна отборна снимка преди участието си на Световно първенство в Северна Америка. За целта те почерпиха вдъхновение от миналото на своята страна и всички играчи, начело с капитана Мартин Йодегор и суперзвездата Ерлинг Холанд, бяха фотографирани в типично за викингите облекло, държейки копия, лъкове, щитове, секири и рогове. Посланието “Норвегия идва” пък е заигравка с мотото “Зимата идва” на семейство Старк, които са владетелите на Севера в популярния сериал “Игра на тронове”.

Впоследствие социалните мрежи бяха залети от съвсем различни снимки на състава на Норвегия, не от залива край Осло, а от тренировъчните терени в САЩ. Оказа се, че американската жега се оказа твърде силна за северняците, заради което те прекъснаха вчерашната си тренировка и вместо това започнаха да се пекат, излежвайки се само по шорти.

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