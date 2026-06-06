Реал Мадрид е в тежка финансова криза, предупреди кандидатът за президент

“Реал Мадрид се намира в изключително тежка финансова криза“, твърди Енрике Рикелме. Това се случи по време на предпоследната му реч от кампанията, произнесена пред централата му, малко след края на предизборното събитие на Флорентино Перес. Изборът е утре (неделя).

Рикелме отправи директни обвинения към настоящия президент: „Опитах се да водя чиста кампания, но трябва да изискваме прозрачност и отговорност. Няма по-голяма демократична измама от това да водиш членовете към извънредни избори, без те да знаят реалното състояние на своя клуб.“

Той продължи: „За много кратко време Реал Мадрид е унищожил над 770 милиона евро ликвидност, касата е намаляла с 99%, а паричните наличности са спаднали до едва няколко милиона. Стигнало се е дотам, че някои анализи предупреждават за реален риск за бъдещата икономическа жизнеспособност, ако не се вземат спешни мерки.“

Рикелме обяви, че ще разпореди публичен одит в първите 100 дни, ако бъде избран. Относно Юрген Клоп той заяви: „Това е обсъждано между страните. В момента той няма намерение да тренира никого, но Раул ще се опита да го убеди от понеделник.“ На въпроса как ще го убеди, Рикелме отговори: „Ключово е да се даде свобода на действие и йерархията да бъде ясна.“

„Тези избори вече си струваха. Те послужиха за нещо много просто и важно: да покажат защо демокрацията в Реал Мадрид е необходима и какво се случва, когато някой се опитва да управлява клуба, без да дава обяснения на своите членове. Само преди 15 дни много мадридисти не знаеха кой е Анас Лаграри, нито какво иска да направи Флорентино Перес с клуба. Благодарение на информациите, публикувани от различни медии, ние, членовете, научихме, че Флорентино иска да продаде Реал Мадрид и че Анас Лаграри, дясната ръка на президента, е забогатял, спасявайки Барселона.“

„Днес, освен това, два национални вестника, El Mundo и El Economista, излизат на първите си страници с новината, която всички предполагахме: Реал Мадрид е в изключително тежка финансова криза. Днес знаем, и то не от прозрачна информация от клуба, а от тази журналистика, че Реал Мадрид е унищожил над 770 милиона евро ликвидност за много кратко време. Че касата е намаляла с 99%. Че паричните наличности са спаднали до едва няколко милиона.“

„Знаем също, че дългът, свързан с реконструкцията на „Бернабеу“ и други финансови операции, е достигнал безпрецедентни нива, до такава степен, че някои анализи предупреждават за реален риск за бъдещата икономическа жизнеспособност, ако не се вземат спешни мерки. Сега разбираме необходимостта и спешността да се продава: Мадрид е в тежка финансова криза.“

„Искам да кажа нещо ясно на членовете часове преди гласуването: от Реал Мадрид трябва да изискваме поне същото ниво на прозрачност и отговорност, каквото изискваме от политиците. Когато избухне случай на непрозрачност в едно правителство, ние искаме обяснения, оставки, поемане на отговорности. Днес на първите страници на икономическата и общата преса новините за политически скандали споделят място със заглавия, които говорят за дълга на Реал Мадрид, за срива на касата му и за плановете му да продаде клуба на части.“

„Не може в една демократична държава измамата да има последствия, а в нашия клуб да се очаква членовете да живеят в заблуда, без да знаят реалната ситуация. И тези от нас, които искат прозрачност, да бъдат сочени като лоши мадридисти. Лошите мадридисти не сме ние, които задаваме въпроси, а тези, които крият информация от законните собственици на клуба, а именно членовете. Затова днес искам да задам три много прости въпроса на Флорентино Перес, на които настояваме да отговори тази вечер.“

„Ние, членовете, ще гласуваме утре и имаме право да го направим с цялата истина на масата. Няма по-голяма демократична измама от това да водиш членовете към извънредни избори, без те да знаят реалното състояние на своя клуб. Цялата информация в крайна сметка ще излезе наяве. Моля ви, не отлагайте повече да кажете истината на членовете.“

„Опитах се да водя чиста кампания, признавайки добре свършеното и говорейки за футбол. Моят проект през тези две седмици беше да дам приоритет на членовете и да създам вълна от ентусиазъм. Но днес, с тези данни, би било безотговорно да мълча. Затова се ангажирам с нещо много конкретно: ако утре стана президент на Реал Мадрид, в първите 100 дни ще бъде направен външен, независим и пълен одит, който ще бъде публикуван изцяло за всички членове и медии.“

„Ще разберем истината, ще установим кои са отговорните лица и ви гарантирам, че ще приложим жизнеспособен икономически план, за да гарантираме, че Реал Мадрид ще остане клуб на своите членове, а не финансова играчка в ръцете на когото и да било. Ако те не знаят как да поправят счупеното, нека не продължават да бягат напред. Време е да спрат, да се извинят и да оставят други членове да оправят нещата.“

Агентът на Клоп: Слуховете относно Реал Мадрид са дразнещи

„Както се казва в прессъобщението, това е нещо, което е обсъждано между страните. В момента той няма намерение да поема който и да е клуб, но ние ясно заявихме, че от понеделник Раул ще се опита да доведе Клоп. Той е единственият ни треньор и този, когото ще се опитаме да убедим. Как? С прозрачност, йерархия, професионалисти и свобода на действие. Това е основната база, за да дойде който и да е треньор в Реал Мадрид. Йерархията между страните да бъде ясна. Това е фундаментално, за да убедим Клоп.“

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