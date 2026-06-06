България с пет места напред в ранглистата след разгрома над Доминикана

Женският национален отбор на България по волейбол се изкачи с пет позиции нагоре в ранглистата на Международната федерация по волейбол (FIVB) след разгромната победа с 3:0 срещу Доминиканската република в Лигата на нациите снощи.

България със страхотна първа победа в Лигата на нациите

За успеха си „лъвиците“ получиха 15.7 точки и с общ сбор от 159.79 те заемат 21-то място в света. С победата си срещу Доминикана те изпревариха отборите на Швеция (145.81), Румъния (148.29), Пуерто Рико (152.91), Колумбия (157.49) и Кения (158.49) и вече са на крачка от завръщане в топ 20.

България излиза срещу Бразилия в третия си мач от Лигата на нациите

По-късно днес България излиза срещу състава на Бразилия в третия си мач от тазгодишното издание на Лигата на нациите. Възпитаничките на Марчело Абонданца могат да загубят максимално 0.56 точки при загуба с 0:3, но могат да спечелят между 14.44 и 19.44 при успех над домакините.

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