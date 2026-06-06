Фернандо Алонсо: Хибридните коли не трябва да се състезават

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо се изказа много негативно по адрес на хибридните коли, които според него изобщо нямат място на състезателна писта.
Коментарът на испанеца идва на фона на петъчните тренировки преди Гран При на Монако. След тях пилотът на Астън Мартин заяви, че сегашната генерация автомобили във Формула 1 са най-лошите, които е карал на уличното трасе в Княжеството.
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„Това е може би най-лошата генерация коли, която някога съм карал в Монако. Начинът, по който зареждаш батерията със спирането и карането по инерция, създава голямо непостоянство в двигателното спиране на колата. Понякога имаш по-малко, друг път повече, а трети път никакво.
„Ако батерията е пълна, тогава не зареждаш, защото батерията е пълна. Така че нямаш двигателно спиране. Все едно те натиска. Просто правилата са такива. Хибридните коли не трябва да се състезават, толкова е просто“, каза Алонсо.
„Сега генерираме много енергия в спирането. Задната ос зарежда батерията по време на спирането. Освен това има и тези връщания на предавки, които ти трябва да съобразиш с работата на двигателя, за да слезеш на по-долна предавка. Тази година има много неща и затова ние още не сме на нужното ниво“, добави още двукратният световен шампион.
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Снимки: Gettyimages