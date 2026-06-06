Фернандо Алонсо: Хибридните коли не трябва да се състезават

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо се изказа много негативно по адрес на хибридните коли, които според него изобщо нямат място на състезателна писта.

Friday in Monaco draws to a close. Time to reset. @eightsleep #MonacoGP pic.twitter.com/6kTIzmJy2X — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) June 5, 2026

Коментарът на испанеца идва на фона на петъчните тренировки преди Гран При на Монако. След тях пилотът на Астън Мартин заяви, че сегашната генерация автомобили във Формула 1 са най-лошите, които е карал на уличното трасе в Княжеството.

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„Това е може би най-лошата генерация коли, която някога съм карал в Монако. Начинът, по който зареждаш батерията със спирането и карането по инерция, създава голямо непостоянство в двигателното спиране на колата. Понякога имаш по-малко, друг път повече, а трети път никакво.



„Ако батерията е пълна, тогава не зареждаш, защото батерията е пълна. Така че нямаш двигателно спиране. Все едно те натиска. Просто правилата са такива. Хибридните коли не трябва да се състезават, толкова е просто“, каза Алонсо.



„Сега генерираме много енергия в спирането. Задната ос зарежда батерията по време на спирането. Освен това има и тези връщания на предавки, които ти трябва да съобразиш с работата на двигателя, за да слезеш на по-долна предавка. Тази година има много неща и затова ние още не сме на нужното ниво“, добави още двукратният световен шампион.

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Снимки: Gettyimages