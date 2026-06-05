ФИА иска да финализира правилата за догодина в Барселона идната седмица

От Международната автомобилна федерация (ФИА) са си поставили краен срок от уикенда за Гран При на Барселона следващата седмица, за да финализират правилата за сезон 2027 във Формула 1.

След критиките, които новите за 2026 година задвижващи системи понесоха в началото на сезона, ФИА, Формула 1 и отборите започнаха да търсят начини да коригират ситуацията. Първите промени в правилата бяха направени още за Гран При на Маями преди месец, но по-сериозните корекции се очакват за догодина.

From the ground up 🤩🆙



Monaco always serves with this spectacular trackside angle 😮‍💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Z8xknElpNh — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Желанието на ФИА е тогава да няма разпределени на мощността 50:50 между двигателя с вътрешно горене и хибридната система. За целта обаче ще е нужно одобрението на производителите, което за момента отсъства, тъй като Ферари и Ауди са против предложените от ФИА корекции.

Идеята на ФИА е за догодина да има увеличение с 14% на максимално допустимия дебит на гориво, което да увеличи мощността на двигателя с вътрешно горене с 50 kW. В същото време максималната мощност на хибридния компонент ще бъде намалена от 350 на 300 kW, което би трябвало да елиминира зависимостта от електрическата енергия.

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Във Ферари и Ауди обаче смятат, че тези промени ще изискват твърде много допълнителни промени по задвижващите системи, което може да се отрази на тяхната надеждност и цена. Поне на хартия в момента по-задълбочено се разглежда разпределение на мощността 60:40 в полза на бензиновия мотор, която да бъде постигната без сериозни модификации на хардуера на задвижващите системи, чието развитие вече е доста напреднал стадий.

Надеждата на ФИА и Формула 1 е промените в правилата за сезон 2027 да бъдат финализирани и одобрени най-късно по време на предстоящата след седмица Гран При на Барселона. Така производителите ще имат достатъчно време, за да направят нужните корекции, колкото и големи да са те, по своите задвижващи системи.

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Снимки: Gettyimages