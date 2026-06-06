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Всички 16 европейски отбора ще се класират за елиминациите на Мондиала, показват компютърни симулации

  • 6 юни 2026 | 12:43
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Всички 16 европейски представителя на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще се класират за елиминационната фаза на турнира. Това твърди специализираното издание Football Meets Data на базата на 495 компютърни симулации относно мачовете на Мондиал 2026.

Оттам предсказват, че най-вероятният шампион е европейският първенец Испания. Също така се очаква да има още два тима на полуфиналите от зона “УЕФА”: финалистът от Мондиал 2022 Франция и Англия, която пък игра финал на Евро 2024. Симулациите също така показват, че до чегвъртфиналите ще стигнат Португалия, Нидерландия и Белгия. Според тях на 1/8-финалите ще отпаднат Германия, Турция, Швейцария, Хърватия и Норвегия, а в първия кръг на елиминациите участието си ще приключат Шотландия, Чехия, Швеция, Австрия и Босна и Херцеговина.

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Снимки: Gettyimages

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