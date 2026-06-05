ЦСКА обяви, че стартира обиколка на градовете в България

ЦСКА обяви, че стартира обиколка из България във връзка с фен регистрациите. “Червените”е ще обиколят девет града - София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Шумен, Велико Търново, Благоевград и Враца, а скоро ще организират и посещения в други населени места.

ЦСКА и Янев зарадваха деца на 1 юни

Ето какво пишат от клуба:

Фен картата на ЦСКА идва при теб!

Армейци,

ЦСКА стартира обиколка из България във връзка с фен регистрацията. Първият етап на инициативата обхваща 9 големи града, а скоро ще организираме посещения и в други населени места, за да достигнем до възможно най-много „армейци“ в цялата страна.

До края на юни ще посетим всички локации от първия етап на кампанията, по време на която „армейските“ привърженици от съответните региони ще могат да се сдобият със своята фен карта. Тя ще осигури възможност за закупуването на абонаментни карти и билети за двубоите на любимия отбор на най-модерния стадион в България - „Българска армия“! А всеки мач в нашия храм ще е празник – сигурността, удобството и емоциите ще са на световно ниво!

Постарали сме се да достигнем до всяко червено сърце, като процесът по регистрация ще продължи паралелно всеки ден и в пункта пред Сектор В на Националния стадион „Васил Левски“.

Първоначалният график е следният:

СОФИЯ - Всеки ден (работно време: 08:00-19:30 ч.)

Адрес: Сектор В, Национален стадион „Васил Левски“ (точната локация тук - https://shorturl.at/iyEj6)

ПЛОВДИВ - 27 и 28 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Точната локация ще бъде обявена допълнително.

ВАРНА - 13 и 14 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: ул. „Иван Вазов“ №41 (точната локация тук - https://shorturl.at/ZM5qx)

БУРГАС - 20 и 21 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: хотел „България“, ул. „Александровска“ 21 (точната локация тук - https://shorturl.at/KfiN1)

СТАРА ЗАГОРА - 27 и 28 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: бул. „Хан Тервел“ 46 (точната локация тук - https://shorturl.at/Z9Puk)

РУСЕ - 13 и 14 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: хотел „Дунав“, пл. „Свобода“ (точната локация тук - https://shorturl.at/4rQD5)

ШУМЕН - 11 и 12 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)

Адрес: ул. „Драгоман“ 81 (точната локация тук - https://shorturl.at/91dxW)

ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 11 и 12 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)

Точната локация ще бъде обявена допълнително.

БЛАГОЕВГРАД - 20 и 21 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: ул. „Елин Пелин“ 2 (точната локация тук - https://shorturl.at/GPh56)

ВРАЦА - 23 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)

Адрес: ул. „Георги Апостолов“ 13 (точната локация тук - https://shorturl.at/30bLF)

Напомняме, че съвсем скоро процедурата по регистрация ще може да бъде стартирана и онлайн чрез специален портал.

Обратно у дома!

Пълна информация: https://shorturl.at/0lmhP

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