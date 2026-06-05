Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Монтана поднови договорите на двама

Монтана поднови договорите на двама

  • 5 юни 2026 | 20:23
  • 660
  • 0
Монтана поднови договорите на двама

Монтана поднови договорите на Владислав Цеков и Петър Атанасов.

"ПФК Монтана с удоволствие обявява подновяването на договорите на двама от своите играчи – Владислав Цеков и Петър Атанасов!

Владислав Цеков вече има близо 150 мача със синята фланелка и през годините се утвърди като един от символите на отдадеността и постоянството в клуба.

Петър Атанасов също продължава своя път с Монтана, като до момента е записал над 70 официални срещи за представителния отбор.

За нас е особена гордост, че момчета, израснали в школата на клуба, продължават да защитават цветовете на Монтана с чест и сърце.

Пожелаваме на Владислав и Петър здраве, много успехи, незабравими моменти и още много победи със синята фланелка", написаха монтанчани във "Фейсбук".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Славни армейци се сдобиха с новата фен карта на ЦСКА

Славни армейци се сдобиха с новата фен карта на ЦСКА

  • 5 юни 2026 | 17:04
  • 1973
  • 3
Срещнете се с големия Краси Балъков

Срещнете се с големия Краси Балъков

  • 5 юни 2026 | 17:00
  • 2569
  • 4
Черно море ще търси креативни футболисти през лятото, Илиан Илиев-младши е все по-близо до завръщане

Черно море ще търси креативни футболисти през лятото, Илиан Илиев-младши е все по-близо до завръщане

  • 5 юни 2026 | 16:27
  • 2451
  • 7
Двама нападатели се завръщат в ЦСКА, единият наниза 8 гола за елитни швейцарци

Двама нападатели се завръщат в ЦСКА, единият наниза 8 гола за елитни швейцарци

  • 5 юни 2026 | 15:40
  • 8276
  • 2
Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

  • 5 юни 2026 | 15:16
  • 28008
  • 99
Кипърски гранд с нова оферта за младежки национал на България

Кипърски гранд с нова оферта за младежки национал на България

  • 5 юни 2026 | 14:57
  • 1904
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Молдова 1:1 България, изравниха ни след корнер

Молдова 1:1 България, изравниха ни след корнер

  • 5 юни 2026 | 21:25
  • 24106
  • 76
Страхотна битка в двубоя за титлата, всичко се решава в последните секунди!

Страхотна битка в двубоя за титлата, всичко се решава в последните секунди!

  • 5 юни 2026 | 20:57
  • 15182
  • 8
Официално: Левски представи втори нов футболист

Официално: Левски представи втори нов футболист

  • 5 юни 2026 | 20:05
  • 10518
  • 39
Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

  • 5 юни 2026 | 15:16
  • 28008
  • 99
Стана ясна една от летните контроли на ЦСКА

Стана ясна една от летните контроли на ЦСКА

  • 5 юни 2026 | 18:36
  • 8178
  • 7
Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

  • 5 юни 2026 | 17:12
  • 11140
  • 7