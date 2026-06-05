Монтана поднови договорите на двама

Монтана поднови договорите на Владислав Цеков и Петър Атанасов.
"ПФК Монтана с удоволствие обявява подновяването на договорите на двама от своите играчи – Владислав Цеков и Петър Атанасов!
Владислав Цеков вече има близо 150 мача със синята фланелка и през годините се утвърди като един от символите на отдадеността и постоянството в клуба.
Петър Атанасов също продължава своя път с Монтана, като до момента е записал над 70 официални срещи за представителния отбор.
За нас е особена гордост, че момчета, израснали в школата на клуба, продължават да защитават цветовете на Монтана с чест и сърце.
Пожелаваме на Владислав и Петър здраве, много успехи, незабравими моменти и още много победи със синята фланелка", написаха монтанчани във "Фейсбук".