Монтана поднови договорите на двама

Монтана поднови договорите на Владислав Цеков и Петър Атанасов.

"ПФК Монтана с удоволствие обявява подновяването на договорите на двама от своите играчи – Владислав Цеков и Петър Атанасов!

Владислав Цеков вече има близо 150 мача със синята фланелка и през годините се утвърди като един от символите на отдадеността и постоянството в клуба.

Петър Атанасов също продължава своя път с Монтана, като до момента е записал над 70 официални срещи за представителния отбор.

За нас е особена гордост, че момчета, израснали в школата на клуба, продължават да защитават цветовете на Монтана с чест и сърце.

Пожелаваме на Владислав и Петър здраве, много успехи, незабравими моменти и още много победи със синята фланелка", написаха монтанчани във "Фейсбук".

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