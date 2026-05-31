Белгия измъчи и световния шампион Италия преди мача с България във VNL

Отборът на Белгия продължава да показва сериозна класа преди началото на двубоите от Волейболната лига на нациите.

“Червените дракони” измъчиха сериозно световните шампиони от Италия и допуснаха загуба с 2:3 (25:20, 22:25, 25:22, 23:25, 6:15) във Верона в зала “ASGM” пред 3000 зрители.

Белгия на 2 пъти повеждаше в резултата с 1:0 и 2:1 гейма, но в крайна сметка Италия стигна до заслужен успех с 3:2 гейма.

За Италия за първи път цял мач изиграха заедно братята Паоло Поро и Лука Поро и показаха сериозна класа.

Лука Поро стана най-ризулатен в мача с 20 точки (1 ас, 3 блока, 53% ефективност в атака, 11% перфектно и 56% позитивно посрещане - +10).

Магия Ботяло добави още 14 точки (1 ас, 42% ефективност в атака, 32% перфектно и 56% позитивно посрещане - -1).

Джовани Сангинети се отличи с 11 точки (1 ас, 3 блока, 64% ефективност в атака, 11% перфектно и 56% позитивно посрещане - +8).

Базил Дермо бе най-резултатен за Белгия с 18 точки (53% ефективност в атака, 24% позитивно посрещане - +1).

Фере Регрес, който отново игра като посрещач, добави 15 точки (2 аса, 1 блока, 41% ефективност в атака, 5% перфектно и 26% позитивно посрещане - +2).

Пиер Перен се отличи с 12 точки (2 аса, 71% ефективност в атака, 8% перфектно и 56% позитивно посрещане - +7).

ИТАЛИЯ - БЕЛГИЯ 3:2 (20:25, 25:22, 22:25, 25:23, 15:6)

ИТАЛИЯ: Паоло Поро 4, Алесандро Боволента 8, Лука Поро 20, Матия Ботоло 14, Джовани Сангинети 11, Пардо Мати 4 - Доменико Паче-либеро (Камил Рихлицки 9, Джовани Гарджуло 5, Матия Бонинфанте, Матео Стафорини-либеро)

Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ

БЕЛГИЯ: Матиас Валкиерс 2, Базил Дермо 18, Фере Регерс 15, Пиер Перен 12, Ленерт Ван Елсен 10, Сам Фафчампс 4 Горик Ландсогт-либеро (Вуут Д’Хеер 2, Сепе Роти 3, Кобе Веруимп)

Старши треньор: ЕМАНУЕЛЕ ДЗАНИНИ.

