Хамилтън поведе пред Леклер и Верстапен във втората тренировка в Монако

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън излезе начело в края на втората свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Монако, с която стартират европейските битки във Формула 1 през 2026 година.

A strong Friday for the team in Monaco 🇲🇨 pic.twitter.com/VtYAOzUeGs — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 5, 2026

В рамките на втория час за подготовка по улиците на Княжеството пилотът на Ферари завъртя обиколка за 1:13.026 по време на квалификационните симулации с меките гуми в средата на сесията. По този начин той изпревари с 0.111 секунди своя съотборник Шарл Леклер, с което практически двамата състезатели на Черните кончета размениха позициите си от първата тренировка по-рано през деня.

Шарл Леклер над всички в първата тренировка в Монако

Най-близко до тях и във втория час за подготовка беше Макс Верстапен с Ред Бул, който изостана с 0.168 от Хамилтън. Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели отново допълниха челната петица, след като бяха със съответно 0.379 и 0.503 по-бавни от най-бързия пилот днес.

⬆️ Hamilton - 1:13.026

⬆️ Leclerc +0.111

⬇️ Verstappen +0.168



The Ferrari duo of Hamilton and Leclerc are back to the top of the timesheets with 20 minutes left of FP2 💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/XznNkewEgo — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

След катастрофата си в първата тренировка Исак Хаджар се включи в кратко закъснения във втората сесия за деня, след което даде шесто време в нея, изоставайки с 1.061 от Хамилтън. Зад французина Оскар Пиастри, Нико Хюлкенберг, Габриел Бортолето и Оливър Беарман оформиха топ 10 в края на втората свободна тренировка в Монако.

Миналогодишният победителя в Княжеството Ландо Норис загуби по-голямата част от втория час за подготовката, след като спря с повреда на пистата по-малко от 15 минути след началото на сесията. От онборд кадрите от болида на световния шампион остана впечатлението, че неговият проблем е изключително сходен с този, който извади Ръсел от състезанието в Канада преди две седмици.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️



NOOO! Lando Norris has stopped on track in his McLaren at the Nouvelle Chicane 😮#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/tRvu1txM2R — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

В самия край на тренировката Серхио Перес също беше принуден да спре на пистата, след като предната дясна спирачка на неговия Кадилак се запали. Това доведе до показване на червения флаг при оставащи по-малко от 5 минути на часовника. Подобно на първата тренировка през деня, втората също беше подновена, за да могат пилотите да направят тренировъчни стартове, които в Монако са възможно само от стартовата решетка в края на всяка една от тренировките.

🔴 RED FLAG 🔴



Sergio Perez comes to a stop with a front right brake fire on his Cadillac 😯



He gets out of the car at Casino Square#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/5jG5WWKd3s — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Уикендът за Гран При на Монако, шести кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи утре в 13:30 часа българско време с финалната свободна тренировка по улиците на Монте Карло.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

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Снимки: Gettyimages